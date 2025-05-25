Україна переходить на 230 Вольт — що буде із сумами в платіжках за світло

Гроші, платіжка за комуналку і ручка. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 1 липня в Україні діятиме оновлений стандарт напруги — 230 Вольт, а не 220. Деяких українців хвилює, чи не вплине ця зміна на кінцеву суму в платіжках за світло.

Чому не варто переживати щодо цін на електроенергію, розповіли у пресслужбі компанії ДТЕК.

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Що буде з цінами на світло після переходу на стандарт у 230 Вольт

Як запевняють енергетики, споживачі не відчують жодних змін, тобто перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми у платіжках за світло.

"Ваші рахунки не зміняться. Ви платите за спожиту електроенергію, тобто кіловатт-години. Напруга — це просто тиск в системі, а не кількість електрики. Жодних нових цифр у квитанціях через це не буде", — розповіли в ДТЕК.

Що робити, якщо напруга перевищуватиме норму

Це локальна проблема. Можливо, є негаразди з трансформатором або з лінією електроживлення в будинку. Тож варто відкрити чат-бот свого оператора та перейти у розділ "Можливі відключення".

Якщо ж напруга вдома часто знижується до 200 Вольт, а потім підвищується до 240 Вольт — це в межах допустимої норми. За стандартом, напруга може бути до 253 Вольт.

"Просто налаштуйте реле. Нижній поріг на 207, верхній на 253. Якщо реле не вибиває, значить усе працює правильно. На реле стабільно 230 В. Це нормально? Це ідеально. Такий показник означає, що мережа працює за новим стандартом, стабільно і без перевантажень. Енергетика змінюється, щоб наше майбутнє було світлим", — зазначили в компанії.

Нагадаємо, що ситуація в енергосистемі країни залишається стабільною, однак українців попереджають про можливі відключення світла влітку. У ДТЕК пояснили, до чого готуватися споживачам. Дізнавайтесь також, як кожен громадянин може знизити споживання електроенергії вже зараз.