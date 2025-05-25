Украина переходит на 230 Вольт - что будет с суммами в платежках за свет

Деньги, платежка за коммуналку и ручка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

С 1 июля в Украине будет действовать обновленный стандарт напряжения — 230 Вольт, а не 220. Некоторых украинцев волнует, не повлияет ли это изменение на конечную сумму в платежках за свет.

Почему не стоит переживать относительно цен на электроэнергию, рассказали в пресс-службе компании ДТЭК.

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Как уверяют энергетики, потребители не почувствуют никаких изменений, то есть переход на новый стандарт напряжения не повлияет на суммы в платежках за свет.

"Ваши счета не изменятся. Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы. Напряжение — это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет", — рассказали в ДТЭК.

Что делать, если напряжение будет превышать норму

Это локальная проблема. Возможно, возникли неполадки с трансформатором или с линией электропитания в доме. Поэтому стоит открыть чат-бот своего оператора и перейти в раздел "Возможные отключения".

Если же напряжение дома часто снижается до 200 Вольт, а затем повышается до 240 Вольт — это в пределах допустимой нормы. По стандарту, напряжение может быть до 253 Вольт.

"Просто настройте реле. Нижний порог на 207, верхний на 253. Если реле не выбивает, значит все работает правильно. На реле стабильно 230 В. Это нормально? Это идеально. Такой показатель означает, что сеть работает по новому стандарту, стабильно и без перегрузок. Энергетика меняется, чтобы наше будущее было светлым", — отметили в компании.

Напомним, что ситуация в энергосистеме страны остается стабильной, однако украинцев предупреждают о возможных отключениях света летом. В ДТЭК объяснили, к чему готовиться потребителям. Узнавайте также, как каждый гражданин может снизить потребление электроэнергии уже сейчас.