Відключення світла в Україні — чи запроваджуватимуть обмеження у 2025 році

Транспорт на вулиці та будівлі без світла. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З настанням весни в Україні побільшало сонячних днів. Завдяки теплій погоді знизилося споживання електричної енергії, тож відключень світла для населення наразі не прогнозується. Однак невідомо, якою буде ситуація надалі.

Як розповіли у компанії ДТЕК Київські електромережі у відповідь на інформаційний запит редакції Новини.LIVE, у випадку дефіциту електроенергії чи нових пошкоджень обладнання, команду на застосування екстрених чи стабілізаційних відключень дає НЕК Укренерго.

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Енергетики зазначають, що наразі жодних команд про відключення компанія не отримувала. Водночас у ДТЕК Київські електромережі зауважують, що не можуть знати наперед про відключення електричної енергії та про масштаби обмежень. Тим часом фахівці компанії роблять усе від них залежне, щоби "електроінфраструктура міста працювала стабільно та безперебійно й відключення через аварійні ситуації відбувалися якомога рідше".

Відповідь ДТЕК Київські електромережі на запит редакції. Фото: Новини.LIVE

Чому відключення світла реальні та коли можуть запровадити обмеження

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що споживання електроенергії в Україні та ЄС дуже схожі в плані використання сонячних електростанцій, Так, у нашій країні за останній рік збудували один гігават сонячних електростанцій. Однак ввечері вони не працюють, а споживання зростає, тож може виникати дефіцит потужностей. Якщо вдасться покрити нестачу імпортом, серйозних обмежень вдасться уникнути. Але ситуація погіршиться у разі нових атак по енергоінфраструктурі з боку РФ або сильної спеки.

"Це не означає, що на 100% так буде, але певні ризики є, що в спекотні дні та в липні — на початку серпня можуть бути певні обмеження, введення погодинних графіків відключень. Але це тільки в тому випадку, якщо буде дефіцит потужності, який ми не зможемо покривати імпортом електричної енергії", — підкреслив Володимир Омельченко.

Нагадаємо, що з 1 липня цього в Україні діятиме новий стандарт напруги — 230 вольтів. У ДТЕК розповіли, як це вплине на роботу побутової техніки. Дізнавайтесь також, чи зросте тариф на світло в Україні у 2025 році.