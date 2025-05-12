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У ДТЕК розповіли, чи витримає техніка нову напругу в розетках

12 травня 2025 17:50
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
В розетках українців буде 230 Вольт — в ДТЕК пояснили, чи згорить побутова техніка при такій напрузі
Мікрохвильовка та електрочайник на столі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні з 1 липня 2025 року буде новий стандарт напруги — 220 Вольт зміниться на 230 Вольт. Оновлення необхідні в контексті синхронізації української та європейської енергосистем.

Тим часом в енергетичній компанії ДТЕК розповіли, як перехід на новий стандарт напруги вплине на функціонування побутових приладів.

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В компанії зауважили, що сучасні прилади здебільшого виробляються за стандартами Європейського Союзу, де 230 Вольт — давно норма.

"Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі", — підкреслили енергетики.

Там також зазначили, що в рамках нового стандарту напруги допустиме відхилення становить 10% — від 207 Вольт до 253 Вольт. Тож українцям потрібно врахувати цю інформацію під час налаштування реле у будинках. 

"Перехід на новий стандарт напруги — це частина системних змін і ще один крок до євроінтеграції", — додали в ДТЕК.

Ще в енергохолдингу нагадали, що українська енергосистема вже понад три роки працює синхронно з європейською, тож перехід на 230 Вольт — це лише наступний етап цього процесу.

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Згідно з рішенням Кабміну України, фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів залишатиметься без змін до 31 жовтня 2025 року. Отже, українці оплачуватимуть електроенергію за травень, червень, липень та наступні місяці за тією ж ціною, що й раніше — 4,32 грн за 1 кВт-год.

Нагадаємо, що українці у 2025 році можуть зменшити витрати на комуналку. Допоможе їм у цьому держава. Дізнавайтесь також, як правильно порахувати ціну за доставку "блакитного палива". 

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