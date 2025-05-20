Платити менше за світло — як українцям зберегти гроші на оплаті комуналки

Світло в будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Щоби економити на рахунках за електроенергію українцям потрібно стежити за станом побутових приладів та користуватися ними раціонально. Однак це не єдині способи, які дозволять зменшити суми у платіжках.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яких правил потрібно дотримуватися, щоби суми у платіжках за світло були по кишені.

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Вимкніть світло і прилади, якщо їх не використовуєте

Один із найпростіших способів заощаджувати електроенергію.Так, якщо виходите з кімнати, то можете вимикати у ній світло і не вмикати, якщо заскочите туди усього на декілька секунд. Також вимикайте телевізори, комп'ютери, кондиціонери й таке інше, якщо для їхньої роботи нема нагальної потреби.

Користуйтеся LED-лампами

LED-лампи споживають значно менше електроенергії, ніж традиційні. До того ж працюють вони довше.

Пральну і посудомийну машини використовуйте правильно

Спробуйте наповну набирати у них воду, так потужність техніки буде задіяна на максимумі. Відмовтесь від режимів, "економ" або "холодне прання".

Використовуйте сонячну енергію, якщо це можливо

Можна встановити сонячні панелі на даху свого житла. Вони генеруватимуть власну електроенергію, а ви користуватиметесь світлом.

Перегляньте свій тариф і постачальника електроенергії

Порівняйте тарифи та послуги різних постачальників, тоді зможете обрати оптимальний варіант для економії.

Заощадити на електроенергії допоможуть навіть елементарні побутові звички. Наприклад, чисті люстри та плафони світять яскравіше, ніж брудні, а світлі стіни та меблі у квартирі відбивають світло краще, ніж шафи чи столи темних кольорів.

Нагадаємо, що у травні і в наступні місяці для українців діятиме фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн/кВт-год, а нічний тариф коштує для громадян 2,16 грн/кВт-год. Відомо, чи зростуть ціни на світло у 2025 році. Дізнавайтесь також, якими держпільгами можуть користуватися соціально-вразливі категорії громадян.