Цены на зерновые в Украине на 4 июня 2024 года

Комбайн в поле. Фото: Th G/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вторжение России повлекло за собой значительное сокращение экспорта зерна из Украины. Это произошло из-за разрушения сельскохозяйственных угодий и техники, а также логистических проблем, вызванных обстрелами украинских портов. Однако за девять месяцев работы нового зернового коридора из украинских портов Черного моря было отправлено уже 50 миллионов тонн грузов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 4 июня 2024 года.

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По состоянию на 4 июня средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 255 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 4 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни выросла на 7%. Так, в понедельник, 27 мая, цена подсолнечника составила 17 058 грн за тонну. Уже во вторник, 28 мая, она упала в свой недельный минимум в 16 736 грн. На этой отметке стоимость подсолнечника продержалась до 31 мая. В этот день цена тонны подсолнечника выросла до 17 339 грн. В субботу, 1 июня, стоимость подсолнечника достигла своего недельного максимума — 18 255 грн. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Также мы писали, что в июне 2024 года на украинских рынках начала дешеветь клубника. Сейчас килограмм сладкой ягоды стоит на 26 гривен дешевле.