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В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

22 грудня 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 22 грудня 2024 року
Робітники металургійного комбінату. Фото: arstechnica.net
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Чорні метали, такі як залізо та сталь, є невіддільними супутниками сучасного суспільства. Вони використовуються у будівництві, виробництві автомобілів та багатьох інших галузях. Без цих матеріалів світ, який ви знаєте, просто не зміг би існувати.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 22 грудня.

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Цікаві факти про чорні метали

Залізо — найпоширеніший елемент Землі по масі. Воно становить близько 35% маси планети та переважно зосереджене в ядрі.

Сталь може бути перероблена нескінченну кількість разів без втрати якості. Це робить її одним із найстійкіших матеріалів для використання у будівництві та виробництві. Переробка сталі також значно знижує викиди вуглекислого газу, порівняно з виробництвом нового металу.

Чавун, попри свою крихкість, був основою промислової революції. Його використання у будівництві мостів та будівель дозволило створювати більш міцні та довговічні конструкції. Чавунні мости, збудовані в XIX столітті, досі стоять і використовуються людством.

Залізо є важливим елементом життя. Воно входить до складу гемоглобіну, який переносить кисень у крові. Нестача заліза в організмі може призвести до анемії.

Виробництво сталі включає складні хімічні процеси. Один із них — процес Бессемера, який був революційним у ХІХ столітті. Він дозволив значно здешевити та прискорити виробництво сталі, що сприяло масовому будівництву залізниць та кораблів.

Яка ситуація з металургією в Україні

За підсумками січня–листопада 2024 року Україна збільшила імпорт довгого сталевого прокату на 12,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, довівши обсяг до 163,59 тис. тонн. Такі дані оприлюднила Державна митна служба.

Найбільший обсяг імпорту припав на кутки, фасонні та спеціальні профілі, що склали 74,1 тис. тонн, що на 55,5% більше ніж за аналогічний період минулого року. Основним постачальником цієї продукції стала Туреччина, звідки надійшло 57,07 тис. тонн. Польща посіла друге місце з обсягом 10,94 тис. тонн.

Імпорт арматури становив 41,19 тис. тонн, що на 32% менше, ніж роком раніше. Туреччина поставила 33,73 тис. тонн арматури, а Китай — 0,88 тис.т. тонн.

Серед інших видів довгого прокату значну частку зайняли прутки та бруски з легованих сталей — 13,28 тис. тонн, що на 4,1% менше у порівнянні з минулим роком. Ключовими постачальниками стали Туреччина обсягом 4,91 тис. тонн та Німеччина з 2,6 тис. тонн.

Ціни на чормет в Україні у грудні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

  • Київська область — від 3,5 грн до 5 грн;
  • Вінницька область — від 4,5 грн до 5 грн;
  • Дніпропетровська область — від 4,5 грн до 7 грн;
  • Житомирська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Закарпатська область — від 4 грн до 5,5 грн;
  • Запорізька область — від 5,5 грн до 8 грн;
  • Волинська область — від 5 грн до 6 грн;
  • Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Кіровоградська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Львівська область — від 5 грн до 6 грн;
  • Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;
  • Одеська область — від 4,5 грн до 6 грн;
  • Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Сумська область — від 2,5 до 5 грн;
  • Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Харківська область — від 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;
  • Чернівецька область — від 4 грн до 5 грн;
  • Чернігівська область — від 3 грн до 4 грн.

Що ще варто знати українцям

У пунктах приймання металобрухту приймають не лише чорні метали, а й кольорові, зокрема мідь. Її вартість значно перевищує ціну на сталь або чавун.

Золото ж у таких пунктах не приймають — для цього призначені ломбарди. У ломбардах за золоті вироби можна отримати значну суму, особливо враховуючи останнє суттєве зростання ціни на цей метал.

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