Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 декабря 2024 года

Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре
Медь — это не обычный металл. Она также является символом древнейших достижений человечества. Задолго до появления стали или пластика она сопровождала человека в первых шагах к цивилизации. Медь поражает своей универсальностью: она отлично проводит тепло и электричество, устойчива к коррозии и легко поддается переработке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 18 декабря.
Интересные факты о меди
Медь — один из немногих металлов, имеющих естественный цвет. В отличие от большинства металлов, с серебристым или серым оттенком, медь имеет характерный красновато-оранжевый цвет. Это связано с ее уникальной электронной структурой.
В древности медь использовали для изготовления зеркал. Медные пластины служили зеркалами в Египте и Месопотамии.
Медь играет немаловажную роль в экологии. Она используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений. К примеру, медный купорос применяется для защиты виноградников от грибковых заболеваний.
Медь широко используется в искусстве, особенно в скульптуре. Многие известные скульптуры сделаны из этого металла. Со временем медь покрывается патиной, придающей скульптурам уникальный зеленый оттенок.
Медь необходима для правильного функционирования организма человека. Она участвует в синтезе коллагена, который важен для здоровья кожи и соединительных тканей. Недостаток меди может привести к проблемам с кожей и суставами.
Какая ситуация с металлургией в Украине
Единственное в Украине предприятие по добыче природного графита — "Завальевский графит", работавшее с 1934 года, приостановило свою деятельность. Причинами называют стремительный рост затрат на энергию и логистику, а также нестабильная ситуация на мировых рынках, где цены на графит продолжают снижаться. Об этом сообщили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.
Основными факторами остановки предприятия стали высокая стоимость электроэнергии и устаревшая производственная инфраструктура, нуждающаяся в финансовых вливаниях для модернизации. В сочетании с ростом затрат на логистику это сделало производство нерентабельным.
Дополнительно на ситуацию повлияла демпинговая политика Китая, активно поставляющего дешевый графит на мировой рынок, вытесняя конкурентов. В результате цены на графит упали до уровня, при котором предприятие не могло продолжать прибыльную работу. Закрытие "Завальевского графита" повлияет на украинскую промышленность, которая зависит от графита в таких отраслях, как производство электродов, автомобилестроение, электроника и оборонный сектор.
Цены на медь в Украине в декабре
Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 18 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:
- Киевская область — от 200 до 290 грн;
Винницкая область — от 200 до 300 грн;
Волынская область — от 190 до 290 грн;
Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;
Житомирская область — от 220 до 290 грн;
Закарпатская область — от 200 до 290 грн;
Запорожская область — от 235 до 315 грн;
Ивано-Франковская область — от 190 до 280 грн;
Кировоградская область — от 190 до 280 грн;
Львовская область — от 180 до 280 грн;
Николаевская область — от 200 до 300 грн;
Одесская область — от 200 до 290 грн;
Полтавская область — от 180 до 280 грн;
Ровенская область — от 180 до 280 грн;
Сумская область – от 180 до 280 грн;
Тернопольская область — от 180 до 280 грн;
Харьковская область — от 210 до 320 грн;
Хмельницкая область — от 210 до 290 грн;
Черкасская область — от 180 до 280 грн;
Черновицкая область — от 180 до 280 грн;
Черниговская область — от 200 до 290 грн.
Что еще стоит знать украинцам
Также в пункты приема металлолома охотно принимают сплав меди — латунь. Цены на этот материал несколько ниже стоимости меди, но все равно остаются достаточно высокими.
Еще один цветной металл, который можно сдать – алюминий. В последнее время его цена тоже значительно повысилась.
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