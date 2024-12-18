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Цены на медь снова растут – цены на цветные металлы в декабре

18 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 18 декабря 2024 года
Производство меди. Фото: krone.at
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь — это не обычный металл. Она также является символом древнейших достижений человечества. Задолго до появления стали или пластика она сопровождала человека в первых шагах к цивилизации. Медь поражает своей универсальностью: она отлично проводит тепло и электричество, устойчива к коррозии и легко поддается переработке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 18 декабря.

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Интересные факты о меди

Медь — один из немногих металлов, имеющих естественный цвет. В отличие от большинства металлов, с серебристым или серым оттенком, медь имеет характерный красновато-оранжевый цвет. Это связано с ее уникальной электронной структурой.

В древности медь использовали для изготовления зеркал. Медные пластины служили зеркалами в Египте и Месопотамии.

Медь играет немаловажную роль в экологии. Она используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями и болезнями растений. К примеру, медный купорос применяется для защиты виноградников от грибковых заболеваний.

Медь широко используется в искусстве, особенно в скульптуре. Многие известные скульптуры сделаны из этого металла. Со временем медь покрывается патиной, придающей скульптурам уникальный зеленый оттенок.

Медь необходима для правильного функционирования организма человека. Она участвует в синтезе коллагена, который важен для здоровья кожи и соединительных тканей. Недостаток меди может привести к проблемам с кожей и суставами.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Единственное в Украине предприятие по добыче природного графита — "Завальевский графит", работавшее с 1934 года, приостановило свою деятельность. Причинами называют стремительный рост затрат на энергию и логистику, а также нестабильная ситуация на мировых рынках, где цены на графит продолжают снижаться. Об этом сообщили в Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины.

Основными факторами остановки предприятия стали высокая стоимость электроэнергии и устаревшая производственная инфраструктура, нуждающаяся в финансовых вливаниях для модернизации. В сочетании с ростом затрат на логистику это сделало производство нерентабельным.

Дополнительно на ситуацию повлияла демпинговая политика Китая, активно поставляющего дешевый графит на мировой рынок, вытесняя конкурентов. В результате цены на графит упали до уровня, при котором предприятие не могло продолжать прибыльную работу. Закрытие "Завальевского графита" повлияет на украинскую промышленность, которая зависит от графита в таких отраслях, как производство электродов, автомобилестроение, электроника и оборонный сектор.

Цены на медь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 18 ноября и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния металлолома:

  • Киевская область — от 200 до 290 грн;
    Винницкая область — от 200 до 300 грн;
    Волынская область — от 190 до 290 грн;
    Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;
    Житомирская область — от 220 до 290 грн;
    Закарпатская область — от 200 до 290 грн;
    Запорожская область — от 235 до 315 грн;
    Ивано-Франковская область — от 190 до 280 грн;
    Кировоградская область — от 190 до 280 грн;
    Львовская область — от 180 до 280 грн;
    Николаевская область — от 200 до 300 грн;
    Одесская область — от 200 до 290 грн;
    Полтавская область — от 180 до 280 грн;
    Ровенская область — от 180 до 280 грн;
    Сумская область – от 180 до 280 грн;
    Тернопольская область — от 180 до 280 грн;
    Харьковская область — от 210 до 320 грн;
    Хмельницкая область — от 210 до 290 грн;
    Черкасская область — от 180 до 280 грн;
    Черновицкая область — от 180 до 280 грн;
    Черниговская область — от 200 до 290 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Также в пункты приема металлолома охотно принимают сплав меди — латунь. Цены на этот материал несколько ниже стоимости меди, но все равно остаются достаточно высокими.

Еще один цветной металл, который можно сдать – алюминий. В последнее время его цена тоже значительно повысилась.

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