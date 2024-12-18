Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 18 грудня 2024 року

Виробництво міді. Фото: krone.at

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — це незвичайний метал. Вона також є символом найдавніших досягнень людства. Задовго до появи сталі чи пластику, вона супроводжувала людини у перших кроках до цивілізації. Мідь вражає своєю універсальністю: вона чудово проводить тепло та електрику, стійка до корозії та легко піддається переробці.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 18 грудня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — один із небагатьох металів, що мають природний колір. На відміну від більшості металів, сріблястого або сірого відтінку, мідь має характерний червонувато-жовтогарячий колір. Це пов'язано з її унікальною електронною структурою.

У давнину мідь використовували для виготовлення дзеркал. Мідні пластини служили дзеркалами у Єгипті та Месопотамії.

Мідь відіграє важливу роль в екології. Вона використовується в сільському господарстві для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. Наприклад, мідний купорос застосовується для захисту виноградників від грибкових захворювань.

Мідь широко використовується в мистецтві, особливо в скульптурі. Багато відомих скульптур зроблено з цього металу. З часом мідь покривається патиною, що надає скульптурам унікального зеленого відтінку.

Мідь необхідна для правильного функціонування людського організму. Вона бере участь у синтезі колагену, який важливий для здоров'я шкіри та сполучних тканин. Нестача міді може призвести до проблем зі шкірою та суглобами.

Яка ситуація з металургією в Україні

Єдине в Україні підприємство з видобутку природного графіту — "Завальєвський графіт", яке працювало з 1934 року, призупинило свою діяльність. Причинами називаються стрімке зростання витрат на енергію та логістику, а також нестабільна ситуація на світових ринках, де ціни на графіт продовжують знижуватися. Про це повідомили в Національній асоціації добувної промисловості України.

Основними чинниками зупинки підприємства стали висока вартість електроенергії та застаріла виробнича інфраструктура, яка потребує фінансових вливань для модернізації. У поєднанні зі зростанням витрат на логістику це зробило виробництво нерентабельним.

Додатково на ситуацію вплинула демпінгова політика Китаю, який активно постачає дешевий графіт на світовий ринок, витісняючи конкурентів. Внаслідок цього ціни на графіт впали до рівня, при якому підприємство не могло продовжувати прибуткову роботу. Зазначається, що закриття "Завальєвського графіту" вплине на українську промисловість, яка залежить від графіту в таких галузях, як виробництво електродів, автомобілебудування, електроніка та оборонний сектор.

Ціни на мідь в Україні у грудні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 18 листопада та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 200 до 290 грн;

Вінницька область — від 200 до 300 грн;

Волинська область — від 190 до 290 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 220 до 290 грн;

Закарпатська область — від 200 до 290 грн;

Запорізька область — від 235 до 315 грн;

Івано-Франківська область — від 190 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 280 грн;

Львівська область — від 180 до 280 грн;

Миколаївська область — від 200 до 300 грн;

Одеська область — від 200 до 290 грн;

Полтавська область — від 180 до 280 грн;

Рівненська область — від 180 до 280 грн;

Сумська область — від 180 до 280 грн;

Тернопільська область — від 180 до 280 грн;

Харківська область — від 210 до 320 грн;

Хмельницька область — від 210 до 290 грн;

Черкаська область — від 180 до 280 грн;

Чернівецька область — від 180 до 280 грн;

Чернігівська область — від 200 до 290 грн.

Що ще варто знати українцям

Також у пункти приймання металобрухту охоче приймають сплав міді — латунь. Ціни на цей матеріал дещо нижчі за вартість міді, але все одно залишаються досить високими.

Ще один кольоровий метал, який можна здати — алюміній. Останнім часом його ціна також значно підвищилася.