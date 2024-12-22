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В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

22 декабря 2024 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 22 декабря 2024 года
Рабочие металлургического комбината. Фото: arstechnica.net
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы, такие, как железо и сталь, являются неотделимыми спутниками современного общества. Они используются в строительстве, производстве автомобилей и многих других отраслях. Без этих материалов мир, который вы знаете, просто не смог бы существовать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 22 декабря.

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Интересные факты о черных металлах

Железо — самый распространенный элемент Земли по массе. Оно составляет около 35 % массы планеты и преимущественно сосредоточено в ядре.

Сталь может быть переработана нескончаемое количество раз без утраты качества. Это делает ее одним из самых стойких материалов для использования в строительстве и производстве. Переработка стали также значительно снижает выброс углекислого газа по сравнению с производством нового металла.

Чугун, несмотря на свою хрупкость, являлся основой промышленной революции. Его использование в строительстве мостов и построек позволило создавать более прочные и долговечные конструкции. Чугунные мосты, построенные в XIX веке, все еще стоят и используются человечеством.

Железо является важнейшим элементом жизни. Оно входит в состав гемоглобина, переносящего кислород в крови. Недостаток железа в организме может привести к анемии.

Производство стали включает сложные химические процессы. Один из них — процесс Бессемера, который был революционным в XIX веке. Он позволил значительно удешевить и ускорить производство стали, что способствовало массовому строительству железных дорог и кораблей.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По итогам января-ноября 2024 Украина увеличила импорт длинного стального проката на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, доведя объем до 163,59 тыс. тонн. Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба.

Наибольший объем импорта пришелся на уголки, фасонные и специальные профили, составившие 74,1 тыс. тонн, что на 55,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным поставщиком этой продукции стала Турция, откуда поступило 57,07 тыс. тонн. Польша заняла второе место с объемом 10,94 тыс. тонн.

Импорт арматуры составил 41,19 тыс. тонн, что на 32% меньше, чем годом ранее. Турция поставила 33,73 тыс. тонн арматуры, а Китай — 0,88 тыс.т. тонн.

Среди других видов длинного проката значительную часть заняли прутки и бруски из легированных сталей — 13,28 тыс. тонн, что на 4,1% меньше по сравнению с прошлым годом. Ключевыми поставщиками стали Турция в объеме 4,91 тыс. тонн и Германия с 2,6 тыс. тонн.

Цены на чермет в Украине в декабре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн;
  • Винницкая область — от 4,5 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Запорожская область – от 5,5 грн до 8 грн;
  • Волынская область — от 5 грн до 6 грн;
  • Ивано—Франковская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Львовская область — от 5 грн до 6 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;
  • Одесская область — от 4,5 грн до 6 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Сумская область – от 2,5 до 5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Харьковская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черниговская область — от 3 грн до 4 грн.

Что еще следует знать украинцам

В пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные, в частности медь. Ее стоимость значительно превышает цену на сталь или чугун.

Золото в таких пунктах не принимают — для этого предназначены ломбарды. В ломбардах за золотые изделия можно получить значительную сумму, особенно учитывая последний существенный рост цены на этот металл.

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