Ціна за 1 г золота в Україні станом на 21 грудня 2024 року

Злиток золота в руці. Фото: investingnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — не можна назвати звичайним дорогоцінним металом. Його блиск надихав поетів та диктаторів, а через його цінність велися війни та відбувались відкриття. Сьогодні золото продовжує відігравати важливу роль в економіці та технологіях, залишаючись символом багатства та стабільності.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у грудні.

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Цікаві факти про золото

Майже все золото Землі з'явилося завдяки метеоритам, які бомбардували планету понад 200 мільйонів років після її формування. Досить іронічно, тому що у давнину люди вірили, що цей метал має божественне походження.

Золото є одним із найпластичніших металів. Один грам золота можна розтягнути в нитку довжиною до 2 км. Завдяки цій властивості його часто використовують в ювелірних виробах та електроніці. Наприклад, золоті нитки використовуються в мікросхемах та інших високотехнологічних пристроях. Пластичність золота також дозволяє створювати найтонші листи, які можуть бути використані в декоративних цілях.

Золото використовується в медицині для лікування різних захворювань. На початку 20 століття у Франції проводилися дослідження, які показали, що воно є ефективним при лікуванні ревматоїдного артриту. Сьогодні золото використовується у стоматології для пломб та коронок, а також у деяких протиракових препаратах.

Тонкі листи золота можуть бути використані для фарбування скла у червоний або рубіновий колір. Цей процес відомий з давніх часів і використовується досі у виробництві вітражів та декоративного скла.

Золото є відмінним провідником електрики та використовується у виробництві різних електронних пристроїв. Воно не окислюється і не іржавіє. Золото також використовується в космічних апаратах та супутниках завдяки своїй надійності та довговічності.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 526,69 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 516,11грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 491,42 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 162,64 грн/грам.

375 проба: 1 309,28 грн/грам.

500 проба: 1 745,71грн/грам.

583 проба: 2 035,50 грн/грам.

585 проба: 2 042,48 грн/грам.

750 проба: 2 618,57 грн/грам.

900 проба: 3 142,28 грн/грам.

916 проба: 3 198,14 грн/грам.

958 проба: 3 344,78 грн/грам.

999 проба: 3 487,93 грн/грам.

999,9 проба: 3 491,07 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 1 130,00 грн/грам.

375 проба: 1 383,33 грн/грам.

500 проба: 1 852 грн/грам.

583 проба: 2 235,14 грн/грам.

585 проба: 2 238,57 грн/грам.

750 проба: 2 825,71 грн/грам.

900 проба: 3 409,40 грн/грам.

916 проба: 3 412,66 грн/грам.

958 проба: 3 651,00 грн/грам.

999 проба: 3 750,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Ми також дослідили ціни на латунь. Завдяки своїм унікальним властивостям і технологічним інноваціям, цей сплав знаходить все нові сфери застосування. Тому латунь має високу вартість на пунктах прийому вторсировини.

Окрім латуні, алюміній також є популярним металом для переробки. Хоча ціни на алюмінієвий металобрухт трохи нижчі, вони все одно значно перевищують ціни на сталь та чавун.