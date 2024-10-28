Валюта в Україні — серед громадян різко зріс попит на долари

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні восени почав активно зростати попит на готівкову іноземну валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні 2024 року. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.

Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).

Читайте також:

Який обсяг доларів та євро ввезли українські банки

Згідно з даними НБУ, обсяг ввезеної банками готівкової іноземної валюти попереднього місяця становив 1,306 млрд дол., що на 20,3% більше проти серпневого показника (1,08 млрд дол.).

Максимальний обсяг банки ввезли готівкових доларів. У вересні обсяг американської валюти становив 1,075 млрд дол. Це на 27,9% більше проти серпня, коли ввезли 840,8 млн дол.

Водночас, обсяг ввезеного готівкового євро знизився до 229,6 млн доларів в еквіваленті (проти 243,9 млн).

Дані щодо обсягів валюти. Джерело: НБУ

При цьому у вересні вивезли з України готівкової валюти на 108,5 млн доларів.

За даними НБУ, у вересні українське населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,564 млрд доларів (в еквіваленті), а придбало — на 2,660 млрд доларів. Тобто, чистий обсяг купівлі валюти дорівнював 1,096 млрд доларів.

Дані щодо обсягів валюти. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, за даними НБУ курс валют 28 жовтня знову змінився. Станом на ранок долар, європейська валюта та польский злотий подорожчали.

Також ми писали, що в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Однак є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні купюр.