Валюта в Україні — серед громадян різко зріс попит на долари

В Україні зростає попит на валюту — як реагують банки
В Україні восени почав активно зростати попит на готівкову іноземну валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні 2024 року. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.
Такі дані наводить Національний банк України (НБУ).
Який обсяг доларів та євро ввезли українські банки
Згідно з даними НБУ, обсяг ввезеної банками готівкової іноземної валюти попереднього місяця становив 1,306 млрд дол., що на 20,3% більше проти серпневого показника (1,08 млрд дол.).
Максимальний обсяг банки ввезли готівкових доларів. У вересні обсяг американської валюти становив 1,075 млрд дол. Це на 27,9% більше проти серпня, коли ввезли 840,8 млн дол.
Водночас, обсяг ввезеного готівкового євро знизився до 229,6 млн доларів в еквіваленті (проти 243,9 млн).
При цьому у вересні вивезли з України готівкової валюти на 108,5 млн доларів.
За даними НБУ, у вересні українське населення продало банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,564 млрд доларів (в еквіваленті), а придбало — на 2,660 млрд доларів. Тобто, чистий обсяг купівлі валюти дорівнював 1,096 млрд доларів.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за даними НБУ курс валют 28 жовтня знову змінився. Станом на ранок долар, європейська валюта та польский злотий подорожчали.
Також ми писали, що в Україні допускаються до обміну усі долари, випущені з 1914 року. Однак є випадки, коли банки та обмінники можуть відмовити в обміні купюр.
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