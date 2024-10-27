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З картки ПриватБанку вкрали гроші — інтернет-ліміт не допоміг

27 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнт ПриватБанку втратив гроші, незважаючі на інтернет-ліміт — деталі скарги
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Клієнти державного ПриватБанку скаржаться на несправність лімітів для інтернет-платежів. Один із клієнтів встановив обмеження на оплату в мережі до 6 700 гривень. Спочатку він оплатив покупку на суму 5 374 гривні, а згодом виявив списання 11 877 гривень. Це викликає питання щодо ефективності роботи встановлених обмежень.

Відповідна скарга опублікована на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Клієнт ПриватБанку звернувся до фінустанови з проханням повернути списані з його картки гроші, які, за його словами, були зняті шахраями. У банку пояснили, що встановлений ним ліміт для інтернет-платежів не поширюється на ті операції, які здійснили зловмисники.

Чоловік розповів деталі інциденту. Спершу він встановив ліміт для оплат в інтернеті на суму 6 700 гривень, після чого придбав товар в онлайн-магазині за 5 374 гривні, залишивши доступний залишок в межах добового ліміту — 1 325 гривень. Однак через кілька годин із його картки зникли ще 6 502 гривні — шість транзакцій, здійснених через інтернет, загальною сумою 11 877 гривень за добу.

Клієнт подзвонив до банку, щоб з’ясувати ситуацію та оформити заявку на повернення коштів. У відповідь він почув, що встановлений ліміт для оплат в інтернеті не поширюється на шахрайські операції, оскільки, як пояснили у банку, існують способи здійснення платежів в обхід інтернет-лімітів.

"Тож моя порада: не тримати гроші в банку який дає можливість красти ваші гроші, в банку, де ліміт на оплату в інтернеті не працює", — написав чоловік. 

Відповідь банку

У ПриватБанку пояснили, що встановлений клієнтом ліміт на інтернет-оплату діє лише на ті платежі, які проводяться на визначених як ризикові сайтах. У випадку, коли оплата відбувається на іншому ресурсі, цей ліміт не застосовується. Для проведення транзакції в інтернеті достатньо мати основні реквізити картки, такі як CVV-код, строк дії та номер картки, які можуть бути отримані шахраями не тільки через необережність власника, але й завдяки іншим методам, наприклад, через спостереження або ненадійні онлайн-платформи.

У банку також повідомили, що клієнти можуть звернутися до підтримки з запитом на оскарження подібних операцій у міжнародній платіжній системі. На сайті ПриватБанку є корисні рекомендації щодо безпеки карткових операцій, які радять дотримуватися простих правил захисту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнта після кількох операцій з переказів коштів. Це сталося після продажу криптовалюти, однак покупець скасував відповідний переказ у банку. 

Ми також писали, що фінустанова ПриватБанк заблокувала рахунок клієнту за користування терміналом. Чоловік часто використовував такий спосіб розрахунку, коли оплачував комунальні послуги та штрафи.
 

банківські рахунки ПриватБанк шахрайство гроші банки

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