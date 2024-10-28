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НБУ підвищив курс долара, євро та злотого — яка вартість

28 жовтня 2024 06:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні, 28 жовтня
Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 28 жовтня, за даними НБУ знову змінюється. Станом на ранок долар, європейська валюта та польский злотий подорожчали.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара, євро та злотого

Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 41,31 грн (+0,05);
  • євро — 44,71 грн (+0,17);
  • злотий — 10,28 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар не змінився. Коштує у середньому у купівлі 41,49 грн (0,00), у продажу — 41,54 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує — 45,01 грн (0,00), у продажу — 45,15 грн (-0,01).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (0,00), продає — 41,50 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 41,05 грн (0,00), продають — за 41,54 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,15 грн (0,00), під час продажу — 41,75 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

НБУ підвищив курс долара, євро та злотого — яка вартість - фото 1
Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Kurs

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,50 грн (0,00), у продажу — 41,54 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 45,00 грн (0,00), у продажу — 45,15 грн (0,00).

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Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) дали прогноз щодо ситуації на валютному ринку України. Так, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар.

Також ми писали, що курс долара США не стоятиме на місці і за кілька років перевищить позначку 50 гривень. Зокрема, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне вже 51,7 грн

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