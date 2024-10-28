Курс долара, євро та злотого сьогодні, 28 жовтня

Пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют сьогодні, 28 жовтня, за даними НБУ знову змінюється. Станом на ранок долар, європейська валюта та польский злотий подорожчали.

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 41,31 грн (+0,05);

євро — 44,71 грн (+0,17);

злотий — 10,28 грн (+0,03).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, на готівковому ринку долар не змінився. Коштує у середньому у купівлі 41,49 грн (0,00), у продажу — 41,54 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує — 45,01 грн (0,00), у продажу — 45,15 грн (-0,01).

ПриватБанк долар купує за 40,90 грн (0,00), продає — 41,50 грн (0,00). У Райффайзен Банку купують за 41,05 грн (0,00), продають — за 41,54 грн (+0,04). В Ощадбанку коштує під час купівлі 41,15 грн (0,00), під час продажу — 41,75 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Kurs

Курс валют в обмінниках

За інформацією Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,50 грн (0,00), у продажу — 41,54 грн (0,00). Євровалюта у купівлі коштує 45,00 грн (0,00), у продажу — 45,15 грн (0,00).

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Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) дали прогноз щодо ситуації на валютному ринку України. Так, у наступному році середньорічний курс гривні до долара в Україні, за оцінками фонду, становитиме 45,0 грн за долар.

Також ми писали, що курс долара США не стоятиме на місці і за кілька років перевищить позначку 50 гривень. Зокрема, в 2029 році очікується, що вартість долара досягне вже 51,7 грн