Валюта в Украине — среди граждан резко возрос спрос на доллары

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине осенью начал активно расти спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли большие объемы наличных денег в сентябре 2024 года. В целом объем составил 1,3 млрд миллиарда долларов, что на 20% больше против показателя в августе.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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Согласно данным НБУ, объем ввозимой банками наличной иностранной валюты в предыдущем месяце составил 1,306 млрд долл., что на 20,3% больше против августовского показателя (1,08 млрд долл.).

Максимальный объем банки ввезли наличных долларов. В сентябре объем американской валюты составил 1,075 млрд долларов. Это на 27,9% больше против августа, когда ввезли 840,8 млн долл.

В то же время, объем ввозимого наличного евро снизился до 229,6 млн долларов в эквиваленте (против 243,9 млн).

Данные по объемам валюты. Источник: НБУ

При этом в сентябре вывезли из Украины наличной валюты на 108,5 млн долларов.

По данным НБУ, в сентябре украинское население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,564 млрд долларов (в эквиваленте), а приобрело — на 2,660 млрд долларов. То есть, чистый объем покупки валюты равнялся 1,096 млрд долларов.

Данные по объемам валюты. Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, по данным НБУ курс валют 28 октября снова изменился. По состоянию на утро доллар, европейская валюта и польский злотый подорожали.

Также мы писали, что в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене купюр.