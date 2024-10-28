Валюта в Украине — среди граждан резко возрос спрос на доллары

В Украине растет спрос на валюту — как реагируют банки
В Украине осенью начал активно расти спрос на наличную иностранную валюту, поэтому банки ввезли большие объемы наличных денег в сентябре 2024 года. В целом объем составил 1,3 млрд миллиарда долларов, что на 20% больше против показателя в августе.
Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).
Какой объем долларов и евро ввезли украинские банки
Согласно данным НБУ, объем ввозимой банками наличной иностранной валюты в предыдущем месяце составил 1,306 млрд долл., что на 20,3% больше против августовского показателя (1,08 млрд долл.).
Максимальный объем банки ввезли наличных долларов. В сентябре объем американской валюты составил 1,075 млрд долларов. Это на 27,9% больше против августа, когда ввезли 840,8 млн долл.
В то же время, объем ввозимого наличного евро снизился до 229,6 млн долларов в эквиваленте (против 243,9 млн).
При этом в сентябре вывезли из Украины наличной валюты на 108,5 млн долларов.
По данным НБУ, в сентябре украинское население продало банкам наличной и безналичной валюты на сумму 1,564 млрд долларов (в эквиваленте), а приобрело — на 2,660 млрд долларов. То есть, чистый объем покупки валюты равнялся 1,096 млрд долларов.
Что еще стоит знать
Напомним, по данным НБУ курс валют 28 октября снова изменился. По состоянию на утро доллар, европейская валюта и польский злотый подорожали.
Также мы писали, что в Украине допускаются к обмену все доллары, выпущенные с 1914 года. Однако есть случаи, когда банки и обменники могут отказать в обмене купюр.
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