Зарплати в Україні — у яких спеціалістів зросла оплата праці за рік на 90%

Інженер лагодить електронну техніку. Фото: Freepik

На українському ринку праці за останній рік у низці сфер суттєво підвищилась середня заробітна плата, подекуди на понад 50-90%. Особливо відчутно зросла оплата праці для тих фахівців, які працюють у галузях з найбільш відчутним дефіцитом кадрів.

Про це свідчить статистика одного з популярних кадрових порталів.

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Згідно зі статистичними даними, за рік середня заробітна плата підвищилась на понад 18%: із 19,5 тис. до 23 тис. гривень.

Динаміка зростання зарплат. Джерело: Work.ua

Найбільш помітно зросла середня оплата праці для радіотехніків. Ще рік тому таким фахівцям пропонували на порталі у середньому 21 тис. гривень, а станом на лютий 2025 року — вже 40 тис. гривень.

На другому місці за зростанням середньої зарплати — теплотехніки, які тепер можуть отримувати на 60% більше проти показника попереднього року.

На третьому рядку, у кого найбільше зросли зарплати, керівництво з нерухомості. На таких посадах обіцяють оплату праці на 58% вищу, ніж було рік тому.

На четвертому місці за зростанням доходу — менеджери поліграфії. Їм тепер платять на 57% більше.

Замикають п'ятірку лідерів за позитивною динамікою в оплаті праці інструктори в автошколах. Таким фахівцям готові у середньому платити на 56% більше, ніж було минулого року.

Загалом ситуація зі зростанням зарплат за рік наступна:

Радіотехніки — 40 тис. гривень, на 90%;

Теплотехніки — 40 тис. гривень, на 60%;

Керівники сфери нерухомості — 75 тис. гривень, на 58%;

Менеджери поліграфії — 27,5 тис. гривень, на 57%;

Інструктори в автошколу — 35 тис. гривень, на 56%;

Фахівці із впровадження — 32,5 тис. гривень, на 55%;

Керівники мережі магазинів — 31 тис. гривень, на 55%;

Кредитні експерти — 23 тис. гривень, на 53%;

Фармери — 60 тис. гривень, на 50%;

Модератори — 22,5 тис. гривень, на 50%.

Ситуація із зарплатами в українських містах

З-поміж міст лідирує за величиною середньої зарплати Київ, де заробляють громадяни 26,5 тис. грн. Водночас, найменші зарплати у Сумах — 16,5 тис. грн. У маленьких містах ще нижчі доходи.

Загалом середня зарплата у різних містах нині становить:

Київ — 26,5 тис. гривень;

Дніпро — 22,5 тис. гривень;

Запоріжжя — 19 тис. гривень;

Львів — 24,8 тис. гривень;

Одеса — 22 тис. гривень;

Харків — 20 тис. гривень;

Вінниця — 20 тис. гривень;

Житомир — 19 тис. гривень;

Івано-Франківськ — 22 тис. гривень;

Кропивницький — 18 тис. гривень;

Луцьк — 20 тис. гривень;

Миколаїв — 20 тис. гривень;

Полтава — 19 тис. гривень;

Рівному — 20 тис. гривень;

Суми — 16,5 тис. гривень;

Тернопіль — 20 тис. гривень;

Ужгород — 23 тис. гривень;

Херсон — 20 тис. гривень;

Хмельницький — 20 тис. гривень;

Черкаси — 20 тис. гривень;

Чернівці — 22 тис. гривень;

Чернігів — 18 тис. гривень.

Раніше ми розповідали, що у 2025 році в Україні встановлена мінімальна заробітна плата. Якщо оплата буде нижчою, Державна служба з питань праці може влаштувати перевірку.

Також повідомлялося, що у комітеті Верховної ради з питань фінансів повідомили, що хоч зарплати зросли під час війни, однак в доларах вона суттєво впала. Причиною є девальвація національної валюти.