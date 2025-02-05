Зарплати в Україні — у яких спеціалістів зросла оплата праці за рік на 90%

В Україні зросли зарплати — хто отримує на 90% більше
На українському ринку праці за останній рік у низці сфер суттєво підвищилась середня заробітна плата, подекуди на понад 50-90%. Особливо відчутно зросла оплата праці для тих фахівців, які працюють у галузях з найбільш відчутним дефіцитом кадрів.
Про це свідчить статистика одного з популярних кадрових порталів.
Кому за фахівців платять значно більше, ніж торік
Згідно зі статистичними даними, за рік середня заробітна плата підвищилась на понад 18%: із 19,5 тис. до 23 тис. гривень.
Найбільш помітно зросла середня оплата праці для радіотехніків. Ще рік тому таким фахівцям пропонували на порталі у середньому 21 тис. гривень, а станом на лютий 2025 року — вже 40 тис. гривень.
На другому місці за зростанням середньої зарплати — теплотехніки, які тепер можуть отримувати на 60% більше проти показника попереднього року.
На третьому рядку, у кого найбільше зросли зарплати, керівництво з нерухомості. На таких посадах обіцяють оплату праці на 58% вищу, ніж було рік тому.
На четвертому місці за зростанням доходу — менеджери поліграфії. Їм тепер платять на 57% більше.
Замикають п'ятірку лідерів за позитивною динамікою в оплаті праці інструктори в автошколах. Таким фахівцям готові у середньому платити на 56% більше, ніж було минулого року.
Загалом ситуація зі зростанням зарплат за рік наступна:
- Радіотехніки — 40 тис. гривень, на 90%;
- Теплотехніки — 40 тис. гривень, на 60%;
- Керівники сфери нерухомості — 75 тис. гривень, на 58%;
- Менеджери поліграфії — 27,5 тис. гривень, на 57%;
- Інструктори в автошколу — 35 тис. гривень, на 56%;
- Фахівці із впровадження — 32,5 тис. гривень, на 55%;
- Керівники мережі магазинів — 31 тис. гривень, на 55%;
- Кредитні експерти — 23 тис. гривень, на 53%;
- Фармери — 60 тис. гривень, на 50%;
- Модератори — 22,5 тис. гривень, на 50%.
Ситуація із зарплатами в українських містах
З-поміж міст лідирує за величиною середньої зарплати Київ, де заробляють громадяни 26,5 тис. грн. Водночас, найменші зарплати у Сумах — 16,5 тис. грн. У маленьких містах ще нижчі доходи.
Загалом середня зарплата у різних містах нині становить:
- Київ — 26,5 тис. гривень;
- Дніпро — 22,5 тис. гривень;
- Запоріжжя — 19 тис. гривень;
- Львів — 24,8 тис. гривень;
- Одеса — 22 тис. гривень;
- Харків — 20 тис. гривень;
- Вінниця — 20 тис. гривень;
- Житомир — 19 тис. гривень;
- Івано-Франківськ — 22 тис. гривень;
- Кропивницький — 18 тис. гривень;
- Луцьк — 20 тис. гривень;
- Миколаїв — 20 тис. гривень;
- Полтава — 19 тис. гривень;
- Рівному — 20 тис. гривень;
- Суми — 16,5 тис. гривень;
- Тернопіль — 20 тис. гривень;
- Ужгород — 23 тис. гривень;
- Херсон — 20 тис. гривень;
- Хмельницький — 20 тис. гривень;
- Черкаси — 20 тис. гривень;
- Чернівці — 22 тис. гривень;
- Чернігів — 18 тис. гривень.
Раніше ми розповідали, що у 2025 році в Україні встановлена мінімальна заробітна плата. Якщо оплата буде нижчою, Державна служба з питань праці може влаштувати перевірку.
Також повідомлялося, що у комітеті Верховної ради з питань фінансів повідомили, що хоч зарплати зросли під час війни, однак в доларах вона суттєво впала. Причиною є девальвація національної валюти.
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