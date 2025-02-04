Ринок праці України у 2025 році: де найвищі та найнижчі зарплати, аналіз тенденцій та перспектив

Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через війну в Україні відбулися серйозні та довгострокові зміни на ринку праці. Багато професіоналів залишили країну, що спровокувало нестачу кваліфікованих фахівців у різних секторах економіки. Нестача працівників привела до збільшення заробітних плат, проте зростання доходів практично не компенсує стрімке зростання інфляції.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку праці в Україні у де платять найвищі та найнижчі зарплати та які прогнози на майбутнє.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

У 2024 році основними трендами на ринку праці були збільшення попиту на кваліфікованих фахівців та загальне посилення дефіциту кадрів. За даними OLX Робота, медіанна зарплата в Україні на кінець 2024 року становила 20 000 грн (478 доларів). За рік вона зросла на 12,5% тоді як у за інформацією Національного банку України грудні 2024 року інфляція пришвидшилась до 12,0% у річному вимірі.

Для порівняння: у грудні 2021 року середня зарплата в Україні становила 17 453 грн, що за курсом на той час дорівнювало 641 долар. Таким чином, з 2021 року зарплата у гривнях збільшилась на 13%, але у доларах скоротилася на 25%.

Ситуація за рівнем заробітної плати у регіонах різниться. Наприклад, у Херсонській області зарплата зросла на 45% за рік та досягла 22 000 грн. У Чернівецькій області зростання становило 34% — до 21 500 грн. На третину збільшилась медіанна зарплата у Хмельницькій області — 20 000 грн. У Львівській та Івано-Франківській областях зарплати медіанні зарплати на рівні 22 500 грн. При цьому саме тут зафіксовано найвищий рівень медіанної зарплати в країні.

У великих містах тенденції схожі. Найбільш високі зарплати пропонують у Львові та Києві – 22 500 грн (зростання на 22% та 13% за рік відповідно). У Дніпрі зарплата збільшилась на 17%, досягнувши 20 500 грн.

Найбільше зростання медіанної зарплати за рік відзначено у дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту комп'ютерів (+56%), електриків (+50%) та монтажників (+48%).

Попри загальне зростання зарплат, у деяких професіях зафіксовано незначне зниження окладів. Найбільше падіння (-10%) спостерігається у фасадників. Також зменшилися зарплати у сторожів (–8%), репетиторів (–5%), збирачів меблів (–4%) та рихтувальників (–4%).

Крім того, аналітики зазначають, що кількість вакансій на ринку праці в Україні у 2024 році збільшилася сильніше, ніж кількість відгуків з боку претендентів. Це явний індикатор кризи на ринку праці, який проявляється у загальному дефіциті кадрів та регіональних дисбалансах.

Люди продовжують переїжджати до безпечніших регіонів, що призводить до перенасичення локальних ринків праці. Водночас в інших регіонах спостерігається гостра нестача працівників.

За даними Європейської бізнес асоціації, 71% роботодавців зазначили, що зіткнулися із серйозним дефіцитом кваліфікованих фахівців. Щоб залучити нових співробітників, компанії частіше підвищують заробітну плату – 43% опитаних збільшили оклади на 10-15%.

Де в Україні платять найвищі та найнижчі зарплати

За даними найбільшого сайту з пошуку роботи в Україні наразі середня зарплата в Україні дорівнює 22 500 грн. За 1 рік вона збільшилася на 18%. А ось кількість вакансій, навпаки, зменшилась на 6%. В трійці посад з найбільшими зарплатами: управляючий нерухомістю (85 000 грн), fullstack-розробник (72 000 грн) та директор з маркетингу (65 000 грн)

Найвищі зарплати в Україні 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Посади в Україні за найбільшими зарплатами у 2025 році та зростання за рік

Управляючий нерухомістю — 85 000 грн (+105%);

Fullstack-розробник — 72 000 грн;

Директор з маркетингу — 65 000 грн (+30%);

Node.js-розробник — 65 000 грн (+18%);

Комерційний директор — 60 000 грн (+33%);

Топ-менеджер — 60 000 грн (+26%);

Фармер — 60 000 грн (+41%);

Python-програміст — 60 000 грн (+20%);

Фінансовий директор — 60 000 грн (+9%);

Back end програміст — 57 500 грн (+11%);

Full stack програміст — 57 500 грн (+21%);

Директор СТО — 57 500 грн (+35%);

IOS-програміст — 57 500 грн;

Програміст PHP — 55 000 грн (+29%);

Ортодонт — 55 000 грн (+38%).

Серед посад в Україні за найменшими зарплатами у 2025 році: вахтер, бібліотекар та керівник гуртка. В середньому оплата праці таких спеціальностей дорівнює 9 000 грн.

Найнижчі зарплати в Україні у 2025 році. Інфографіка: Новини.LIVE

Посади в Україні за найменшими зарплатами у 2025 році та зростання за рік

Державний виконавець — 13 500 грн (+35%);

Робототехнік — 13 500 грн;

Вчитель інформатики — 12 500 грн;

Викладач програмування — 12 500 грн (+14%);

Паркувальник — 12 300 грн (+12%);

Прибиральниця — 12 100 грн (+21%);

Майстер виробничого навчання — 12 000 грн (+33%);

Музичний керівник — 11 500 грн (+15%);

Педагог-організатор — 11 500 грн (+15%);

Асистент вчителя — 11 000 грн (+10%);

Маркувальник — 10 500 грн (+5%);

Гардеробник — 9 600 грн;

Вахтер — 9 000 грн;

Бібліотекар — 9 000 грн (+2%);

Керівник гуртка — 9 000 грн.

Що буде з ринком праці в Україні у майбутньому

Більшість експертів сходитися на думці, що у 2025 році українські проблеми будуть стикатись з тими ж труднощами, що і роком раніше — дефіцитом кадрів.

Аналітик ринку праці Сергій Марченко зазначив, що наразі важко визначити, які саме фахівці потрібні роботодавцям, оскільки попит існує практично на всі професії. Цього року кількість пропозицій роботи з будь-якої спеціальності значно перевищує кількість доступних фахівців у кожній конкретній сфері.

На цей час найбільш потрібними є традиційно чоловічі професії, пов'язані з фізичною працею, такі як вантажники, слюсарі, оператори верстатів та робітники на промислових чи будівельних підприємствах. Якщо розглядати статистику зайнятості, то у 2014 році офіційно працювало 20 мільйонів осіб, а зараз, за ​​даними Міністерства економіки, легально працевлаштовано лише 9,5 мільйонів.

Марченко наголошує, що основною проблемою на ринку праці залишається низька кваліфікація робітників. Проте в нинішніх умовах роботодавці готові наймати менш кваліфікованих співробітників і навчати їх безпосередньо на робочому місці.

Експерт також прогнозує, що до 2025 року попит на робітників для підприємств, особливо у сферах логістики, інженерії та IT, лише зростатиме. Нестача кадрів, спричинена від'їздом близько 5-7 мільйонів українців за межі країни, визначатиме тенденції на ринку праці найближчими роками. На його думку, Україна найближчим часом продовжуватиме стикатися з дефіцитом кваліфікованих фахівців.

Крім того, аналітики зазначають, що за умов складної економічної ситуації роботодавці не завжди можуть задовольнити зарплатні очікування працівників. Згідно з дослідженням провідного сайту з пошуку роботи в Україні GRC.ua "Барометр ринку праці 2024. Прогнози на 2025 рік", майже половина фахівців (45%), які перебувають в активному пошуку роботи або планують змінити місце роботи, заявляють, що не можуть знайти вакансії з гідною заробітною платою.

Попри спроби компаній підтримувати конкурентоспроможний рівень зарплат, інфляція, що росте високими темпами, посилює невдоволення українців своїми доходами. Відтак на ринку праці спостерігається парадокс: роботодавці стикаються зі зростаючим дефіцитом кадрів, а фахівці не можуть знайти відповідну роботу.

Як зазначають експерти, це явище має кілька причин, але найважливішими проблемами є невідповідність між зарплатними очікуваннями претендентів та можливостями роботодавців, а також недолік фахівців певних професій та кваліфікацій, необхідних для задоволення поточних потреб ринку.

Про складну ситуацію на ринку праці повідомляють і у Державній службі зайнятості. Найбільший попит наразі спостерігається на робітничі професії.

Також стало відомо, як змінилися зарплати в Україні в різних галузях. З 2022 року в Україні постійно зростає кількість вакансій.