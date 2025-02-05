Зарплаты в Украине — у каких специалистов выросла оплата труда за год на 90%

Инженер чинит электронную технику. Фото: Freepik

На украинском рынке труда за последний год в ряде сфер существенно повысилась средняя заработная плата, кое-где более чем на 50-90%. Особенно ощутимо выросла оплата труда для тех специалистов, которые работают в отраслях с наиболее ощутимым дефицитом кадров.

Об этом свидетельствует статистика одного из популярных кадровых порталов.

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Кому из специалистов платят значительно больше, чем в прошлом году

Согласно статистическим данным, за год средняя заработная плата повысилась более чем на 18%: с 19,5 тыс. до 23 тыс. гривен.

Динамика роста зарплат. Источник: Work.ua

Наиболее заметно выросла средняя оплата труда для радиотехников. Еще год назад таким специалистам предлагали на портале в среднем 21 тыс. гривен, а по состоянию на февраль 2025 года — уже 40 тыс. гривен.

На втором месте по росту средней зарплаты — теплотехники, которые теперь могут получать на 60% больше против показателя предыдущего года.

На третьей строчке, у кого больше всего выросли зарплаты, руководство по недвижимости. На таких должностях обещают оплату труда на 58% выше, чем было год назад.

На четвертом месте по росту дохода — менеджеры полиграфии. Им теперь платят на 57% больше.

Замыкают пятерку лидеров по положительной динамике в оплате труда инструкторы в автошколах. Таким специалистам готовы в среднем платить на 56% больше, чем было в прошлом году.

В целом ситуация с ростом зарплат за год следующая:

Радиотехники — 40 тыс. гривен, на 90%;

Теплотехники — 40 тыс. гривен, на 60%;

Руководители сферы недвижимости — 75 тыс. гривен, на 58%;

Менеджеры полиграфии — 27,5 тыс. гривен, на 57%;

Инструкторы в автошколах — 35 тыс. гривен, на 56%;

Специалисты по внедрению — 32,5 тыс. гривен, на 55%;

Руководители сети магазинов — 31 тыс. гривен, на 55%;

Кредитные эксперты — 23 тыс. гривен, на 53%;

Фармеры — 60 тыс. гривен, на 50%;

Модераторы — 22,5 тыс. гривен, на 50%.

Ситуация с зарплатами в украинских городах

Среди городов лидирует по величине средней зарплаты Киев, где зарабатывают граждане 26,5 тыс. грн. В то же время, самые маленькие зарплаты в Сумах — 16,5 тыс. грн. В маленьких городах еще ниже доходы.

В целом средняя зарплата в разных городах сейчас составляет:

Киев — 26,5 тыс. гривен;

Днепр — 22,5 тыс. гривен;

Запорожье — 19 тыс. гривен;

Львов — 24,8 тыс. гривен;

Одесса — 22 тыс. гривен;

Харьков — 20 тыс. гривен;

Винница — 20 тыс. гривен;

Житомир — 19 тыс. гривен;

Ивано-Франковск — 22 тыс. гривен;

Кропивницкий — 18 тыс. гривен;

Луцк — 20 тыс. гривен;

Николаев — 20 тыс. гривен;

Полтава — 19 тыс. гривен;

Ровно — 20 тыс. гривен;

Сумы — 16,5 тыс. гривен;

Тернополь — 20 тыс. гривен;

Ужгород — 23 тыс. гривен;

Херсон — 20 тыс. гривен;

Хмельницкий — 20 тыс. гривен;

Черкассы — 20 тыс. гривен;

Черновцы — 22 тыс. гривен;

Чернигов — 18 тыс. гривен.

Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Украине установлена минимальная заработная плата. Если оплата будет ниже, Государственная служба по вопросам труда может устроить проверку.

Также сообщалось, что в комитете Верховной Рады по вопросам финансов сообщили, что хоть зарплаты выросли во время войны, однако в долларах она существенно упала. Причиной является девальвация национальной валюты.