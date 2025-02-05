Зарплаты в Украине — у каких специалистов выросла оплата труда за год на 90%

В Украине выросли зарплаты — кто получает на 90% больше
На украинском рынке труда за последний год в ряде сфер существенно повысилась средняя заработная плата, кое-где более чем на 50-90%. Особенно ощутимо выросла оплата труда для тех специалистов, которые работают в отраслях с наиболее ощутимым дефицитом кадров.
Об этом свидетельствует статистика одного из популярных кадровых порталов.
Кому из специалистов платят значительно больше, чем в прошлом году
Согласно статистическим данным, за год средняя заработная плата повысилась более чем на 18%: с 19,5 тыс. до 23 тыс. гривен.
Наиболее заметно выросла средняя оплата труда для радиотехников. Еще год назад таким специалистам предлагали на портале в среднем 21 тыс. гривен, а по состоянию на февраль 2025 года — уже 40 тыс. гривен.
На втором месте по росту средней зарплаты — теплотехники, которые теперь могут получать на 60% больше против показателя предыдущего года.
На третьей строчке, у кого больше всего выросли зарплаты, руководство по недвижимости. На таких должностях обещают оплату труда на 58% выше, чем было год назад.
На четвертом месте по росту дохода — менеджеры полиграфии. Им теперь платят на 57% больше.
Замыкают пятерку лидеров по положительной динамике в оплате труда инструкторы в автошколах. Таким специалистам готовы в среднем платить на 56% больше, чем было в прошлом году.
В целом ситуация с ростом зарплат за год следующая:
- Радиотехники — 40 тыс. гривен, на 90%;
- Теплотехники — 40 тыс. гривен, на 60%;
- Руководители сферы недвижимости — 75 тыс. гривен, на 58%;
- Менеджеры полиграфии — 27,5 тыс. гривен, на 57%;
- Инструкторы в автошколах — 35 тыс. гривен, на 56%;
- Специалисты по внедрению — 32,5 тыс. гривен, на 55%;
- Руководители сети магазинов — 31 тыс. гривен, на 55%;
- Кредитные эксперты — 23 тыс. гривен, на 53%;
- Фармеры — 60 тыс. гривен, на 50%;
- Модераторы — 22,5 тыс. гривен, на 50%.
Ситуация с зарплатами в украинских городах
Среди городов лидирует по величине средней зарплаты Киев, где зарабатывают граждане 26,5 тыс. грн. В то же время, самые маленькие зарплаты в Сумах — 16,5 тыс. грн. В маленьких городах еще ниже доходы.
В целом средняя зарплата в разных городах сейчас составляет:
- Киев — 26,5 тыс. гривен;
- Днепр — 22,5 тыс. гривен;
- Запорожье — 19 тыс. гривен;
- Львов — 24,8 тыс. гривен;
- Одесса — 22 тыс. гривен;
- Харьков — 20 тыс. гривен;
- Винница — 20 тыс. гривен;
- Житомир — 19 тыс. гривен;
- Ивано-Франковск — 22 тыс. гривен;
- Кропивницкий — 18 тыс. гривен;
- Луцк — 20 тыс. гривен;
- Николаев — 20 тыс. гривен;
- Полтава — 19 тыс. гривен;
- Ровно — 20 тыс. гривен;
- Сумы — 16,5 тыс. гривен;
- Тернополь — 20 тыс. гривен;
- Ужгород — 23 тыс. гривен;
- Херсон — 20 тыс. гривен;
- Хмельницкий — 20 тыс. гривен;
- Черкассы — 20 тыс. гривен;
- Черновцы — 22 тыс. гривен;
- Чернигов — 18 тыс. гривен.
Ранее мы рассказывали, что в 2025 году в Украине установлена минимальная заработная плата. Если оплата будет ниже, Государственная служба по вопросам труда может устроить проверку.
Также сообщалось, что в комитете Верховной Рады по вопросам финансов сообщили, что хоть зарплаты выросли во время войны, однако в долларах она существенно упала. Причиной является девальвация национальной валюты.
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