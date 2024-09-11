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В Україні зросли ціни на продукти — що дорожчало найбільшими темпами

11 вересня 2024 13:57
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни в Україні зросли — які продукти в лідерах з подорожчання у серпні
Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у серпні 2024 року зафіксували нетипову для цього періоду інфляцію. Споживчі ціни зросли за місяць на 0,6%, а з початку року — на 4,9%.

Про це свідчать дані Держслужби статистики.

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З-поміж продуктів харчування за місяць найбільшими темпами подорожчали овочі (+5,2%) та яйця (+7,1%). Проте у річному вимірі цінова динаміка різноспрямована — овочі подорожчали на 36%, а вартість яєць впала на 20%. Загалом у серпні ціни підскочили на всі харчові продукти, окрім фруктів (-7,4%). Зафіксоване подорожчання цукру (+2,3%) та хліба (+2,4%).

Водночас продовольчі товари подорожчали на 0,9%. Непродовольчі товари та послуги у серпні дешевшали — взуття й одяг на 2,9%. На -0,1% знизилась вартість послуг із ремонту та утримання житла.

Інші позиції споживчого кошика подорожчали. Найбільше підвищились ціни на послуги з прибирання сміття  (+2,5%), ресторани та готелі (+1,5%), охорони здоров’я (+1%), спиртне і тютюнові вироби (+0,8%).  

 

інфляція
Графіка. Джерело: Держстат

Загалом у річному вимірі споживча інфляція прискорилась до 7,5% з 5,4 % у липні поточного року. Це є максимумом річної інфляції за рік.

Як зазначив керівник Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев, річна інфляція суттєво прискорилась, адже рік тому була зафіксована дефляція (-1,4%). Для порівняння річна інфляція в Угорщині становила 3,4%, Польщі — 4,3%, а в єврозоні — 2,2%.

"Слід зазначити, що інфляція у серпні є радше нетиповою. Зазвичай у цьому місяці реєструється дефляція або нульова інфляція. Зокрема, за останні 25 років (з 2000 р.) дефляція у серпні фіксувалась 16 разів, нульова інфляція — 4 рази, невелика інфляція (макс. 1,1% у 2022 році) — 5 разів", — пояснив Гетманцев.

 

інфляція
Джерело: Telegram Гетманцева

 

Що буде з цінами в Україні

НБУ прогнозує, що річна інфляція продовжить прискорюватись протягом другої половини поточного року та першого кварталу 2025 року. Прогноз відображатиме вичерпання ефекту минулорічних урожаїв, несприятливий вплив літньої засухи, зростання витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, зростання курсу долара, очікування від перегляду податків.

"Водночас, за оцінками Нацбанку, інфляційні очікування залишались "доволі стійкими". Збільшення міжнародної допомоги у серпні додатково стабілізуватиме ситуацію на валютному ринку і курсові очікування.
За останнім прогнозом НБУ, інфляція за підсумками 2024 року залишиться помірною — 8,5% на кінець періоду, 5,8% середня за рік",— додав політик.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени 2024 року гуртова ціна на часник сягнула 110 грн за кілограм. Експерти пояснили причини, чому він став найдорожчим і що буде з цінами далі.

Також ми писали, що до програми "Національний кешбек", що стартувала на початку вересня 2024 року, долучилися майже мільйон українців. Зокрема, близько половина з них обрала в "Дії" картки, на які нараховуватимуть кешбек за купівлю українських товарів.

Держстат продукти товари інфляція магазини ціни

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15:13 На Хмельниччині поліція викрила потужну нарколабораторію та вилучили 5000 кущів коноплі

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