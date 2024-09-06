Ціни на картоплю у вересні — популярний овоч різко подорожчав

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року на українському ринку стрімко дорожчає картопля. Фермери підвищують ціни на базовий овоч через зростання попиту з боку споживачів.

Про це інформує аналітичний проєкт EastFruit.

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Як змінились ціни на картоплю у вересні

Як зазначають аналітики проєкту, на початку вересня фермери пропонують картоплю до продажу за такими гуртовими цінами: 12-18 грн/кг або 0,29-0,44/кг. У середньому показник на 16% вищий, ніж було попереднього тижня.

За словами учасників ринку, зростання цін пояснюється доволі високим попитом на картоплю з боку місцевих гуртових підприємств та роздрібних мереж. Такий ажіотаж у сегменті підігріває інформація про нестачу якісної картоплі поточного сезону.

Виробники зауважують, що зростанню темпів збуту посприяло скорочення виробництва цього овочу в країні.

Як відомо, через цьогорічну аномальну посуху в ключових регіонах, де вирощують картоплю, її врожайність дійсно помітно знизилася. Негативно вплинули погодні умови на якісні характеристики.

За даними експертів, у 2024 році гуртова вартість картоплі в країні вже в середньому удвічі вища, ніж було на початку вересня минулого року. Водночас, чимало учасників ринку не очікують ослаблення торгової активності найближчим часом.

За даними порталу "Мінфін", у магазинах у вересні в середньому картоплю продають за 18,40 грн/кг.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом експертів, в Україні восени 2024 року очікується подорожчання базових продуктів на 20–30%. Злетіти в ціні можуть молочні продукти, яйця та м'ясо.

Раніше ми писали, що молочні продукти в Україні суттєво подорожчали через скорочення виробництва молока та перебоїв з електропостачанням. Зростання вартості основних молочних товарів досягло 20%.