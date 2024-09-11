Кешбек за українські товари — скільки громадян приєдналося до програми

Українські продукти в магазині. Фото: madeinukraine.gov.ua

До програми "Національний кешбек", що стартувала на початку вересня 2024 року, долучилися майже мільйон українців. Зокрема, близько половина з них обрала в "Дії" картки, на які нараховуватимуть кешбек за купівлю українських товарів.

Про це повідомляється на порталі державних послуг "Дія".

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Популярність програми "Національний кешбек"

За цими даними, до програми з повернення кешбеку долучилися більш ніж 880 тисяч громадян, з яких 400 тисяч обрали картки в "Дії".

До програми через портал "Дія" долучились понад ⁠⁠700 українських виробників. Вони зареєстрували більш ніж 130 тисяч товарів.

Національний кешбек є програмою, ініційованою президентом, яку реалізовує Міністерство економіки.

В рамках програми "Національний кешбек" українці будуть отримувати 10% компенсації від держави за покупку товарів українських виробників. Щомісяця повертатимуть суму до 3 тис. гривень на спеціальну картку.

Витратити гроші можна на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно, донати на Сили оборони, військові облігації.

Як долучитися до програми

Для того, щоб долучитися до програми, у мобільному застосунку банку чи відділенні потрібно відкрити карту для виплати кешбеку — віртуальну чи фізичну.

Далі необхідно визначити картки, з яких оплачуватимуться товари. Якщо людина користується картками одразу кількох банків, то з них усіх нараховуватиметься кешбек. Необхідно лише підключити їх до програми.

Після цього необхідно оновити застосунок "Дія", обрати послугу "Національний кешбек" і доєднати створену спеціальну картку до програми.

Кошти будуть надходити на картку щомісяця. За накопиченням грошей можна стежити у "Дії".

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" запропонував клієнтам не тільки кешбек від держави за придбані українські товари, а й від самого банку. Там розповіли, як долучитися до програми.

Раніше ми писали, за які товари українці найчастіше отримували кешбек у перші дні роботи програми. Кошти повертають на понад 40 тисяч товарів, які беруть участь у проєкті.