Цены в Украине выросли — какие продукты в лидерах по удорожанию в августе

Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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Ценовая ситуация в 2024 году

Среди продуктов питания за месяц наибольшими темпами подорожали овощи (+5,2%) и яйца (+7,1%). Однако в годовом измерении ценовая динамика разнонаправленная — овощи подорожали на 36%, а стоимость яиц упала на 20%. В августе цены подскочили на все продукты питания, кроме фруктов (-7,4%). Зафиксировано подорожание сахара (+2,3%) и хлеба (+2,4%).

В то же время, продовольственные товары подорожали на 0,9%. Непродовольственные товары и услуги в августе подешевели — обувь и одежда на 2,9%. На -0,1% снизилась стоимость услуг по ремонту и содержанию жилья.

Остальные позиции потребительской корзины подорожали. Больше всего повысились цены на услуги по уборке мусора (+2,5%), рестораны и гостиницы (+1,5%), здравоохранение (+1%), спиртное и табачные изделия (+0,8%).

Графика. Источник: Госстат

Всего в годовом исчислении потребительская инфляция ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле текущего года. Это максимум годовой инфляции за год.

Как отметил руководитель Финансового комитета ВРУ Данил Гетманцев, годовая инфляция существенно ускорилась, ведь год назад была зафиксирована дефляция (-1,4%). Для сравнения годовая инфляция в Венгрии составила 3,4%, Польше — 4,3%, а в еврозоне — 2,2%.

"Следует отметить, что инфляция в августе скорее нетипичная. Обычно в этом месяце регистрируется дефляция или нулевая инфляция. В частности, за последние 25 лет (с 2000 г.) дефляция в августе фиксировалась 16 раз, нулевая инфляция — 4 раза, небольшая инфляция (макс. 1,1% в 2022 году) — 5 раз", — пояснил Гетманцев.

Источник: Telegram Гетманцева

Что будет с ценами в Украине

НБУ прогнозирует, что годовая инфляция продолжит ускоряться во второй половине текущего года и в первом квартале 2025 года. Прогноз отразит исчерпание эффекта прошлогодних урожаев, неблагоприятное влияние летней засухи, рост расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, рост курса доллара, ожидания от пересмотра налогов.

"В то же время, по оценкам Нацбанка, инфляционные ожидания оставались "довольно устойчивыми". Увеличение международной помощи в августе будет дополнительно стабилизировать ситуацию на валютном рынке и курсовые ожидания. По последнему прогнозу НБУ инфляция по итогам 2024 года останется умеренной — 8,5% на конец периода, 5,8% "средняя за год", — добавил политик.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2024 года оптовая цена на чеснок составила 110 грн за килограмм. Эксперты объяснили причины, почему он стал самым дорогим и что будет с ценами дальше.

Также мы писали, что к программе "Национальный кэшбек", стартовавшей в начале сентября 2024 года, присоединились почти миллион украинцев. В частности, около половины из них выбрали в "Дії" карточки, на которые будут начислять кэшбек за покупку украинских товаров.