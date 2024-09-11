Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами arrow

В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

11 сентября 2024 13:57
Ксения Симонова - Редактор
Цены в Украине выросли — какие продукты в лидерах по удорожанию в августе
Столичный рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в августе 2024 года зафиксировали нетипичную для этого периода инфляцию. Потребительские цены выросли за месяц на 0,6%, а с начала года — на 4,9%.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Читайте также:

Ценовая ситуация в 2024 году

Среди продуктов питания за месяц наибольшими темпами подорожали овощи (+5,2%) и яйца (+7,1%). Однако в годовом измерении ценовая динамика разнонаправленная — овощи подорожали на 36%, а стоимость яиц упала на 20%. В августе цены подскочили на все продукты питания, кроме фруктов (-7,4%). Зафиксировано подорожание сахара (+2,3%) и хлеба (+2,4%).

В то же время, продовольственные товары подорожали на 0,9%. Непродовольственные товары и услуги в августе подешевели — обувь и одежда на 2,9%. На -0,1% снизилась стоимость услуг по ремонту и содержанию жилья.

Остальные позиции потребительской корзины подорожали. Больше всего повысились цены на услуги по уборке мусора (+2,5%), рестораны и гостиницы (+1,5%), здравоохранение (+1%), спиртное и табачные изделия (+0,8%).

 

инфляция
Графика. Источник: Госстат

Всего в годовом исчислении потребительская инфляция ускорилась до 7,5% с 5,4% в июле текущего года. Это максимум годовой инфляции за год.

Как отметил руководитель Финансового комитета ВРУ Данил Гетманцев, годовая инфляция существенно ускорилась, ведь год назад была зафиксирована дефляция (-1,4%). Для сравнения годовая инфляция в Венгрии составила 3,4%, Польше — 4,3%, а в еврозоне — 2,2%.

"Следует отметить, что инфляция в августе скорее нетипичная. Обычно в этом месяце регистрируется дефляция или нулевая инфляция. В частности, за последние 25 лет (с 2000 г.) дефляция в августе фиксировалась 16 раз, нулевая инфляция — 4 раза, небольшая инфляция (макс. 1,1% в 2022 году) — 5 раз", — пояснил Гетманцев.

 

инфляция
Источник: Telegram Гетманцева

 

Что будет с ценами в Украине

НБУ прогнозирует, что годовая инфляция продолжит ускоряться во второй половине текущего года и в первом квартале 2025 года. Прогноз отразит исчерпание эффекта прошлогодних урожаев, неблагоприятное влияние летней засухи, рост расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, рост курса доллара, ожидания от пересмотра налогов.

"В то же время, по оценкам Нацбанка, инфляционные ожидания оставались "довольно устойчивыми". Увеличение международной помощи в августе будет дополнительно стабилизировать ситуацию на валютном рынке и курсовые ожидания. По последнему прогнозу НБУ инфляция по итогам 2024 года останется умеренной — 8,5% на конец периода, 5,8% "средняя за год", — добавил политик.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью 2024 года оптовая цена на чеснок составила 110 грн за килограмм. Эксперты объяснили причины, почему он стал самым дорогим и что будет с ценами дальше.

Также мы писали, что к программе "Национальный кэшбек", стартовавшей в начале сентября 2024 года, присоединились почти миллион украинцев. В частности, около половины из них выбрали в "Дії" карточки, на которые будут начислять кэшбек за покупку украинских товаров.

Госстат продукты товары инфляция магазины цены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

Text

13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

13:33 Во Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка

14:13 Конфликт с ТЦК на улице Ядова в Одессе — реакция полиции

14:11 Образовательный омбудсмен объяснил, обязательно ли носить школьную форму

14:01 Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче с Чехией

14:00 В Украине увеличилось количество вакансий и выросли зарплаты — что известно

13:58 В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

13:57 В Украине выросли цены на продукты — что дорожало наибольшими темпами

13:47 Одесский припортовый завод возобновил производство — но есть проблема

13:33 Во Львовской области водитель автобуса на пешеходном переходе сбил ребенка

13:29 В Харьковской области в селе произошел масштабный пожар — появились фото и видео

13:19 Маркевич объяснил, как можно исправить проблемы сборной Украины

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна - эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Text

17:50 Планы США по окончанию войны в Украине и новый замысел Кремля — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Эксперт объяснил, почему часть украинских ФЛП в Польше закрываются

Text

15:04 Нардеп сказал, какая категория украинцев будет возвращаться из-за границы после войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит