Ціни в Україні — часник сягнув космічних 250 грн

Столичний ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні восени 2024 року гуртова ціна на часник сягнула 110 грн за кілограм. Експерти пояснили причини, чому він став найдорожчим і що буде з цінами далі.

Про це повідомляє видання "РБК-Україна".

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Причини "космічних" цін на часник

У вересні середня вартість часнику на гуртовому сільськогосподарському ринку "Шувар" становить 110 грн/кг. Ціна на 13,6% нижча проти попереднього року, коли було 125 грн/кг.

Водночас у роздрібі продавці накручують ціни через високий попит на цей овоч. Так, у мережі АТБ імпортований китайський часник коштує 139,95 грн/кг. У мережі "Сільпо" молодий український часник продають від 174 грн/кг до 249 грн/кг.

У відділі маркетингу ринку "Шувар" пояснили причини високої ціни на часник. Там стверджують, що на вартість впливає кілька факторів. Зокрема, йдеться про складність вирощування, адже часник є трудомісткою культурою, яка вимагає багато ручної праці. Ще одна причина — свідоме обмеження площі вирощування.

"Часник займає меншу частку площі посівів порівняно з іншими овочами. Через це внутрішня пропозиція менша, що стимулює вищі ціни", — пояснили експерти.

Оскільки частину часнику на ринок імпортують, то ціна зростає ще й через логістичні труднощі.

Цінові прогнози експертів

У 2024 році погодні умови негативно вплинули на врожайність багатьох овочів. Постраждав також і часник: знизилися якість овочу та обсяги врожаю.

"Урожай часнику у 2024 році є нестабільним через несприятливі погодні умови, ⁣зокрема спекотне літо, яке негативно вплинуло на якість та кількість продукції. Це призвело до ще більшого обмеження пропозиції на ринку", — додали представники ринку.

Таким чином, на зниження вартості часнику очікувати не слід.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом експертів, в Україні восени 2024 року очікується подорожчання базових продуктів на 20–30%. Злетіти в ціні можуть молочні продукти, яйця та м'ясо.

Раніше ми писали, що молочні продукти в Україні суттєво подорожчали через скорочення виробництва молока та перебоїв з електропостачанням. Зростання вартості основних молочних товарів досягло 20%.