Головна Фінанси Курс долара готується до нового стрибка — скільки коштуватиме незабаром

Курс долара готується до нового стрибка — скільки коштуватиме незабаром

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 23:15
Курс долара в Україні у 48 гривень — експерт пояснив, чому це можливо
Доларові купюри й пункт обміну валют. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Валютний ринок в Українці зараз функціонує в режимі напруженості, однак Національний банк України (НБУ), як головний оператор ринку, має усі інструменти й здійснює "посадку" курсу у ручному режимі. Позиції долара посилюються, тож регулятору не потрібно втримувати мега стабільний курс.

Про це сказав в інтерв'ю для Новини.LIVE фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Детальніше про курс долара

За словами експерта, Нацбанк поступово "саджає" національну валюту, втримуючи баланс між курсовими показниками та політикою інфляційного таргетування.

"Я на початку року казав, що курс буде до 45 гривень за долар — це базовий сценарій. А негативний — це долар по 47 — 48 гривень", — наголосив Олексій Кущ.

При цьому існує й катастрофічний сценарій, за яким Україна жодної зовнішньої фінансової допомоги від міжнародних партнерів не отримає. Однак він наразі не розглядається.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що з українцям іноді виникають ситуації, коли їм відмовляють в обміні іноземної валюти. Найчастіші причини — долари старого зразка, з ознаками сильного зношення чи пошкодження, або ж касири в банку чи обміннику подозрюють, що банкнота може бути фальшивою.

Раніше ми розповідали, як може змінитися курс євро в Україні. У 2026 році показники гривні щодо європейської валюти постійно зростали. Також писали, як вигідно обміняти 10 000 грн в Україні. Експерти вважають, що найкращий варіант — диверсифікувати портфель, тобто поділити кошти і вкласти в різні інструменти.

курс валют курс гривні гривня курс долара долар
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
