Як зростуть тарифи на газ, воду, електрику та зв'язок у 2025 році: прогноз та чого очікувати

Людина розраховує вартість комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Питання тарифів на комунальні послуги завжди було болючим для багатьох українців. З початку війни президент України Володимир Зеленський встановив мораторій на підвищення цін на газ, гарячу воду та теплопостачання. Але цей документ не забороняв підвищувати тарифи на інші комунальні послуги, зокрема електроенергію та зв'язок.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться тарифи на комунальні послуги та зв'язок у 2025 році.

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Тарифи на газ, опалення та гарячу воду в Україні у 2025 році

Підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду в Україні у 2025 році, швидше за все, не відбудеться. Такий прогноз дає Національний банк України (НБУ) в Інфляційному звіті за січень 2025 року.

Регулятор передбачає поступове збільшення тарифів на комунальні послуги, проте точних термінів та розмірів змін поки не визначено. У звіті зазначено, що прогноз ґрунтується на припущенні про збереження поточних тарифів на деякі послуги ЖКГ, такі як газ, опалення та гаряче водопостачання протягом 2025 року.

Як зазначається, НБУ не очікує підвищення цін на комунальні послуги цього року. Однак складна ситуація в енергетичній галузі та державному бюджеті може призвести до зміни тарифів у майбутньому. Згідно з прогнозами регулятора, поступове збільшення тарифів може розпочатися 2026 року. Очікується, що це буде пов'язане із приведенням тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.

НБУ попереджає, що різке зростання цін на енергоносії різко може спровокувати збільшення інфляції та вимагати додаткових субсидій для населення. За даними регулятора, приведення тарифів до ринково обґрунтованого рівня могло б призвести до додаткового зростання інфляції на 4,7%.

З іншого боку, якщо підвищення тарифів на комунальні послуги буде відкладено, це може зменшити інфляцію, але погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній. В Інфляційному звіті наголошується, що така ситуація створить додаткові ризики для інвестиційного потенціалу енергетичної галузі, посилить нестабільність на енергетичному ринку, а ціновий тиск буде перенесено на майбутнє.

Тарифи на газ у 2025 році

На ринку газу для населення у лютому, як і в січні, представлено 9 постачальників. З них чотири компанії пропонують виключно річну фіксовану ціну, а ще п'ять постачальників надають як річні, так і місячні змінні тарифи.

Вартість одного кубометра газу для побутових споживачів у межах місячних тарифів варіюється від 8,46 до 21,5 грн. Найбільшу місячну ціну в лютому зафіксовано у ТОВ "Львівенергозбут". У рамках річних тарифів ціна кубометра газу для населення, залежно від постачальника, становить від 7,79 до 9,99 грн.

Понад 98% споживачів газу в Україні — а це 12 мільйонів домогосподарств — обслуговує компанія "Нафтогаз України". Для них до кінця квітня 2025 року зберігається фіксована ціна на газ у розмірі 7,96 грн за кубометр.

Тарифи на розподіл газу встановлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), та залежать від кількох факторів:

кількості споживачів у регіоні;

протяжності газопроводів;

витрат за їх обслуговування.

Наприкінці грудня ходили чутки про нібито заплановане підвищення вартості газу для побутових споживачів. Стверджувалося, що це пов'язано із припиненням транзиту російського газу та зростанням тарифів на послуги газотранспортної системи всередині країни.

Національна комісія опублікувала спеціальне роз'яснення, яке спростовує цю інформацію. У заяві наголошується, що вартість газу та тарифи на його доставку для населення не збільшаться. Збільшення тарифів на послуги української газотранспортної системи після зупинки транзиту газу стосується виключно промислових споживачів і не стосується домогосподарств.

Тарифи на воду у 2025 році

Тарифи на водопостачання у великих містах України залишаються на рівні 2021 року та регулюються Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).

Влітку 2023 року НКРЕКУ ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду, проте, згодом скасувала цю постанову. Причиною стали заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та президента Володимира Зеленського, які виступили проти збільшення тарифів.

Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на водопостачання. За словами експертів, у деяких містах, які не підпорядковані НКРЕКУ, тарифи на воду вже були підвищені. Це стосується, наприклад, окремих населених пунктів у Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

З 1 січня 2025 року тарифи на воду зросли у кількох українських громадах. Найбільш значне зростання відбулося у Христинівській громаді Черкаської області. Там вартість водопостачання зросла на 12,6% і становить 33,6 грн за кубометр, а ціна водовідведення збільшилася на 8% і досягла 44,4 грн за кубометр. Таким чином, мешканці громади тепер сплачують 78 грн за кожен кубометр води.

На Київщині також відбулося підвищення тарифів, зокрема у місті Українка. Там вартість водопостачання склала 55,6 грн за кубометр, а водовідведення — 59,2 грн за кубометр. У результаті за кожен кубометр води мешканцям доведеться сплачувати 115 грн.

Тарифи на електроенергію у 2025 році

Чинний тариф на електроенергію для домашніх споживачів діє з 1 червня 2024 року та становить 4,32 грн за кВт-год. Якщо встановлено двозонний лічильник, нічна ставка дорівнюватиме 2,16 грн за кВт-год. Ці тарифи залишаться чинними до кінця квітня 2025 року.

Крім того, з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних систем опалення зможуть скористатися пільговим тарифом у розмірі 2,64 грн за кВт-год. ​​за умови, що місячне споживання не перевищить 2000 кВт-год.

Проте експерти не відкидають, що протягом 2025 року тарифи на електроенергію можуть зрости. Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі програми Ранок.LIVE заявив, що з 1 червня 2025 року уряд може підвищити тарифи на електроенергію до 6,64 грн/кВт-год.

"На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року орієнтовно до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно. Вона може бути плюс-мінус 6,32 грн або 6,64 грн", — сказав голова Спілки споживачів комунпослуг.

Втім, Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що сьогодні немає серйозних підстав для підвищення цін для населення після 30 квітня 2025 року. За його словами, нинішні тарифи не можна назвати низькими, особливо в умовах воєнного часу.

"По-перше, це негативний фактор для платоспроможного попиту населення, оскільки під час війни люди обмежені у коштах. По-друге, в "Енергоатому" достатньо фінансових ресурсів, щоб покрити різницю між ринковою ціною та тією, за якою електроенергія відпускається побутовим споживачам", — додав Омельченко.

Ще один фактор, на його думку, менш очевидний і пов'язаний із можливим проведенням виборів у 2025 році. Експерт зазначає, що якщо раптом війна завершиться, ймовірно, влада не захоче заходити у виборчий цикл з підвищенням тарифів.

"З урахуванням цих трьох факторів я не знаходжу вагомих аргументів, чому ціни мають зрости. Тим більше до 6,5-7 гривень", – наголосив Омельченко.

Він також додав, що, ​​не можна виключати вплив суб'єктивних чинників. Однак у такому разі малоймовірно, що підвищення тарифів перевищить 15-20%.

Тарифи на зв'язок у 2025 році

У лютому 2025 року два мобільні оператори України — lifecell і Vodafone — підвищать тарифи на свої послуги. Оператор Vodafone збільшив вартість тарифних планів із 30 січня 2025 року. Залежно від пакета, ціна зросла на суму від 40 до 70 гривень.

Водночас "Київстар" уже оновив вартість низки послуг із 15 січня. Компанія підвищила ціни на декілька найпопулярніших тарифних планів. Так, вартість "LOVE UA Світ Контракт 2023" збільшилася на 50 гривень і наразі складає 225 гривень на місяць. Значне подорожчання торкнулося пакетів "ВАШ Регіон", "ВАШ Оптимум" та "Smart Max" — їх ціна зросла на 75 гривень, досягнувши 275, 375 та 450 гривень відповідно.

У lifecell заявили, що підвищення тарифів стартує у лютому і пов'язане зі зростанням цін на електроенергію. Компанія зазначає, що навіть за оптимізації витрат покрити всі додаткові витрати не вдасться. У середньому вартість тарифних планів збільшиться на 34% у 2025 році.

Крім мобільних операторів, "Укртелеком" також підвищив тарифи на свої послуги. Здорожчали фіксований телефонний зв'язок та дротове радіо. Як зазначено на офіційному сайті компанії, зміни набули чинності з 1 січня 2025 року.

Вартість тарифу "Простий" зросла зі 195 до 255 гривень на місяць. Тариф "Простий мінімальний" тепер коштує 249 грн замість 195 грн. Абонентська плата за пакет "Домашній базовий" збільшилась до 325 гривень (раніше 255 гривень). Тариф "Домашній безлімітний" подорожчав до 329 гривень замість 255 гривень. Вартість провідного радіо зросла зі 145 до 189 гривень на місяць.

Нагадаємо, у лютому відбудеться зростання цін на певні продукти та послуги. В Україні зміниться курс долара, вартість бензину, продуктів та послуг.

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