Тарифы на коммунальные услуги выросли — как изменилась стоимость за год

Квитанции и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последний год существенно повысились в стоимости жилищно-коммунальные услуги, даже несмотря на то, что на большинство из них установлен мораторий фактически с начала войны. Динамику подогревает новая цена на электрическую энергию, установленная летом 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Как изменилась стоимость коммунальных услуг за год

По информации Госстата, в целом украинцы сейчас вынуждены отдавать больше за коммунальные услуги. Так, с января 2024-го до января 2025 года стоимость коммуналки подскочила на 19,1%.

В этой статистике наибольшую долю занимает электроэнергия, тогда как цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне. Согласно решению правительства, в июне 2024 года свет подорожал для населения на 63,6%. Сейчас стоимость составляет 4,32 грн за кВт-ч, однако если дома есть двухзонный счетчик, то ночная ставка равна 2,16 грн за кВт-ч. Цену на электричество в позапрошлом году также пересматривали, тарифы могут измениться в конце весны 2025 года.

Какая из услуг ЖКХ стоит дороже в 2025 году

По данным Государственной службы статистики, кроме электроэнергии, за год подорожали:

услуга по управлению многоквартирными домами — на 10,3%;

уборка бытовых отходов — на 9,6%;

содержание и ремонт жилья — на 4,2%;

услуга водоснабжения — на 0,7%;

услуга водоотвода — на 0,6%.

Тарифы на следующие позиции остались на прежнем уровне:

природный газ;

горячая вода;

отопление.

Новые цены на коммуналку. Источник: Госстат

Ранее мы писали о прогнозе на 2025 год о том, как вырастут тарифы на коммунальные услуги. Известно, отменят ли мораторий на повышение цен на природный газ, горячую воду и теплоснабжение.

Также мы сообщали, что с февраля текущего года заработали новые правила тарифов на электроэнергию, которые будут действовать до конца апреля. Речь идет о льготном тарифе стоимостью 2,64 грн за 1 кВт-ч.