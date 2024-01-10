Пенсії в Україні — стало відомо, як змінилися виплати в регіонах за рік

Гроші в руках. Фото: msp.gov.ua

У Пенсійному фонді оприлюднили дані про те, як змінилися виплати для українських громадян за останній рік. Зокрема, на початок січня 2024 року лідер за найвищими пенсіями залишився незмінним.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Як зазначають фахівці фонду, на початку нового року середній розмір пенсії суттєво підвищився — до 5,385 тис. гривень. Виплати зросли на 762 гривні (16,5%).

Лідирує за найбільшою середньою пенсією Київ, де жителі отримують більш ніж 7,25 тис. гривень. На дві тисячі менше отримують пенсіонери у Київській області — 5,5 тис. гривень. Далі йдуть:

Рівненська — 6,79 тис. гривень;

Донецька — 6,62 тис. гривень;

Луганська — 6,33 тис. гривень;

Полтавська — 5,19 тис. гривень;

Одеська — 5,09 тис. гривень;

Львівська — 4,8 тис. гривень;

Чернігівська — 4,87 тис. гривень;

Вінницька — 4,53 тис. гривень;

Хмельницька — 4,5 тис. гривень;

Тернопільська — 4,07 тис. гривень.

Джерело: ПФУ

Скорочення кількості пенсіонерів

За даними Пенсійного фонду, кількість пенсіонерів в країні продовжує скорочуватися.

Станом на початок січня цього року пенсійні виплати отримали понад 10,516 млн осіб. За рік таких осіб стало менше на понад 171,38 тис. осіб.

Варто зауважити, що на початок 2022 року налічувалося 10,9 млн громадян, які отримували пенсії.

Фінансування пенсійних виплат

Торік офіційний рівень інфляції становив близько 5 відсотків, однак основне зростання розміру пенсій сталося завдяки проведеній індексації 1 березня 2023-го.

Сукупно Пенсійний фонд витратив 672 млрд гривень на виплати пенсій минулого року. Показник на 97,8 млрд гривень (17,1%) вищий проти 2022-го.

У перший рік війни середній розмір пенсії зріс на 631 гривню, до 4,622 тис. гривень (15,8%) за річної інфляції у 26,6%.

Більше про пенсії

Нагадаємо, після зростання прожиткового мінімуму у 2024 році зросли пенсії та деякі надбавки до них. Певна категорія пенсіонерів має право отримувати додаткові 292 гривні до основних пенсійних виплат.

Також ми писали про те, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії та на які питання відповідати під час цього процесу. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ), щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям буде поставлена низка запитань.