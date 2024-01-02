Пенсії в Україні — відомо, хто не отримає виплати у січні

Жінка похилого віку. Фото: Unplush

В Україні з січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Тепер українцям доведеться працювати більше.

Про це повідомили представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Мінімально необхідний стаж

У ПФУ зазначили, що мінімально необхідний страховий стаж збільшився одразу на 12 місяців.

Так, у 2023 році, до 60 років необхідно було мати 30 років стажу. Це давало право вийти на "заслужений відпочинок". Ті, хто мав менше 30-ти, однак більше 20 років стажу, мав можливість одержати пенсію у 63 роки.

З січня правила для пенсіонерів посилили, відповідно до вимог законодавства. Тепер для пенсії у 60-т необхідно мати 31 рік стажу, у 63 — щонайменше 21 рік. Для отримання пенсії 65-т, як і раніше, треба мати від 15 років страхового стажу.

Законодавчі норми щодо пенсій

Посилення вимог до стажу передбачається реформою 2017 року. Відтоді щороку на 12 місяців збільшується вимога щодо стажу.

У підсумку громадяни незабаром зможуть вчасно вийти на пенсію тільки за умови, якщо мають щонайменше 35 років стажу.

За даними Пенсійного фонду, до повномасштабного вторгнення громадяни виходили на пенсію із середнім стажем у 32 роки. Тобто цьогоріч для багатьох ситуація не зміниться. Їхнього страхового стажу вистачатиме для того, щоб вчасно вийти на пенсію. Проте вже з наступного року в низки українців виникнуть проблеми. Їм доведеться працювати довше.

Так, поступово в країні майже половина всіх 60-річних не зможе вийти на пенсію вчасно. Таке рішення ухвалили для того, щоб відтермінувати загальне підвищення пенсійного віку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2024 року підвищиться максимальна сума пенсійних виплат. У зв'язку з цим деякі громадяни отримають чималу надбавку у більш ніж дві тисячі гривень.

Також ми писали, що державний бюджет-2024 передбачає, як і минулого року, головну статтю видатків на наступний рік — оборону. Однак додасться ще підвищення соціальних гарантій для населення.