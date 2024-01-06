Як пройти ідентифікацію для отримання пенсії — поради пенсіонерам

Пенсіонери біля ноутбуку. Фото: Getty Images

Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді України (ПФУ), щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям буде поставлено ряд запитань.

Як пройти ідентифікацію та на які питання треба відповісти, розповідає NV.

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Хто повинен пройти ідентифікацію

Ідентифікацію мають пройти лише ті пенсіонери, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2024 року та отримують пенсію через Ощадбанк. Також цю процедуру необхідно пройти особам, які втратили свою пенсію через певні причини (наприклад, виїхали за кордон).

Термін проведення фізичної перевірки осіб в Ощадбанку було продовжено до 31 березня 2024 року. До цього терміну особа повинна звернутися до ПФУ через особистий кабінет на офіційному веб-сайті та призначити зустріч.

Які питання будуть задані пенсіонерам під час відеоконференцзв'язку

У разі проведення ідентифікації через відеоконференцзв'язок пенсіонерам буде запропоновано відповісти на ряд питань, пов'язаних з їхнім статусом та іншими аспектами їхнього пенсійного забезпечення.

Список питань:

Чи даєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та (або) екрана з вашим зображенням, а також пред’явлених вами документів?

Назвіть прізвище, ім'я та по батькові.

Назвіть дату народження.

Назвіть місце народження.

Назвіть реквізити паспортного документа (серія (за наявності), номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб'єкта, який видав документ, термін дії (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності).

Назвіть ідентифікаційний код. Якщо він відсутній, повідомте, чи ви коли-небудь відмовлялися від коду? Якого року це було?

Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Назвіть його реквізити.

Назвіть номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв’язку.

Назвіть зареєстроване місце проживання, фактичне місце проживання.

Коли ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду? З яким питанням? Назвіть місто, де розташований орган, до якого ви зверталися.

Також під час ідентифікації онлайн пенсіонерам можуть поставити додаткові запитання. Загалом відеоконференцзв'язок має тривати приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо, що у березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсій. В уряді планують, що солідарна пенсія для громадян має становити 30% від середнього заробітку.

Також ми писали про те, що в Україні з січня 2024 року посилилися вимоги для отримання пенсійних виплат у 60 та 63 роки. Тепер українцям доведеться працювати більше.