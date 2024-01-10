Пенсии в Украине — стало известно, как изменились выплаты в регионах за год

Деньги в руках. Фото: msp.gov.ua

В Пенсионном фонде обнародовали данные о том, как изменились выплаты для украинских граждан за последний год. В частности, на начало января 2024 года лидер по самым высоким пенсиям остался неизменным.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Как отмечают специалисты фонда, в начале нового года средний размер пенсии существенно повысился — до 5,385 тыс. гривен. Выплаты выросли на 762 гривны (16,5%).

Лидирует по самой большой средней пенсии Киев, где жители получают более 7,25 тыс. гривен. На почти две тысячи меньше получают пенсионеры в Киевской области — 5,5 тыс. гривен. Дальше идут:

Ровенская — 6,79 тыс. гривен;

Донецкая — 6,62 тыс. гривен;

Луганская — 6,33 тыс. гривен;

Полтавская — 5,19 тыс. гривен;

Одесская — 5,09 тыс. гривен;

Львовская — 4,8 тыс. гривен;

Черниговская — 4,87 тыс. гривен;

Винницкая — 4,53 тыс. гривен;

Хмельницкая — 4,5 тыс. гривен;

Тернопольская — 4,07 тыс. гривен.

Источник: ПФУ

Сокращение количества пенсионеров

По данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров в стране продолжает сокращаться. На начало января этого года пенсионные выплаты получили более 10,516 млн человек. За год таких лиц стало меньше на 171,38 тыс. человек.

Следует отметить, что на начало 2022 года насчитывалось 10,9 млн граждан, получавших пенсии.

Финансирование пенсионных выплат

В прошлом году официальный уровень инфляции составил около 5 процентов, однако основной рост размера пенсий произошел благодаря проведенной индексации 1 марта 2023 года.

Совокупно Пенсионный фонд потратил 672 млрд гривен на выплаты пенсий в прошлом году. Показатель на 97,8 млрд гривен (17,1%) выше против 2022-го.

В первый год войны средний размер пенсии вырос на 631 гривну — до 4,622 тыс. гривен (15,8%) при годовой инфляции в 26,6%.

Больше о пенсиях

Напомним, после роста прожиточного минимума в 2024 году выросли пенсии и некоторые прибавки к ним. Определенная категория пенсионеров имеет право получать дополнительные 292 гривны к основным пенсионным выплатам.

Мы также писали о том, как пройти идентификацию для получения пенсии и на какие вопросы отвечать во время этого процесса. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде Украины, чтобы не потерять свои пенсионные выплаты. Во время этого процесса украинцам будет задан ряд вопросов.