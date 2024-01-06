Пенсії підвищать двічі — хто отримає на 520 грн більше

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

В Україні поточного року, незважаючи на воєнний стан, влада має намір провести кілька етапів підвищення виплат для пенсіонерів. Найбільше має пощастити одній категорії громадян — отримають сумарно по 520 гривень.

Про це повідомляють експерти профільного порталу "На пенсії".

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Ситуація із виплатою пенсій у 2024-му

Як зазначають фахівці, оскільки в країні триває війна, і уряд розраховує на фінансову міжнародну підтримку для покриття соціальних витрат, масштабну індексацію пенсій можуть не провести. Її планували здійснити з 1 березня 2024 року.

У Міністерстві соціальної політики попередили, що в разі затримки закордонних коштів — березневого підвищення не буде, однак це не стосується перерахунку основних виплат.

Проте, якщо питання з наданням Україні фінансової допомоги вирішать, то заплановані зміни впровадять за новим бальним принципом, що зрівняє права громадян, які вийшли на пенсію давно і ті, які стали пенсіонерами недавно.

Два етапи підвищення виплат пенсіонерам

Згідно Державним бюджетом на поточний рік, в Україні підвищать пенсії двічі. Йдеться про тих, кому виповнилося 65 років. Проте є одна важлива умова — необхідно мати:

не менше 30 років страхового стажу — для жінок;

щонайменше 35 років стажу — для чоловіків.

Відповідне підвищення відбудеться через зростання мінімальної заробітної плати, передбаченого бюджетом. Торік такого перерахунок не проводили, тому що зарплату було заморожено на рівні попереднього року у зв'язку з війною.

Проте цьогоріч у бюджеті на 2024 рік закладені фінанси на підвищення мінімальної зарплати у січня та в квітні.

Так, у січні "мінімалка" має зрости до 7,1 тис. гривень. Оскільки пенсія для осіб, які досягнули 65 років, повинна становити щонайменше 40% від мінімальної зарплатні, то мінімальна гарантована сума для таких пенсіонерів повинна зрости із 2,68 тис. до 2,84 тис. гривень.

У квітні розмір мінімальної зарплати підвищиться до 8 тис. гривень, через що зросте пенсія для громадян, яким більше 65 років — до 3,2 тис. гривень (також 40% від розміру мінімальної зарплати).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні щорічно збільшується обов'язковий термін страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Щоб отримати пенсію у 60 років, майбутньому пенсіонеру потрібно набрати принаймні 30 років страхового стажу. Також, в окремих випадках може враховуватися період догляду за особою з інвалідністю.

Ще Антимонопольний комітет України (АМКУ) пропонує збільшити кількість фінустанов, які могли б виплачувати українцям пенсії та різноманітні види соціальної допомоги. Це дозволило б створити конкуренцію на ринку банківських послуг.