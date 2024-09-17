Пенсии в 2024 году — в Украине повысилась зарплата для расчета пенсионных выплат

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине увеличился размер заработной платы, которую берут за основу для расчета пенсий граждан. Показатель почти на 4 тысячи гривен превышает размер зарплаты в начале 2024 года.

Такие данные обнародовал Пенсионный фонд (ПФУ).

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Там отмечают, что расчет пенсионной выплаты производится на основании ряда показателей. В частности:

информации отчетности страхователей о зарплате/доходе, на которую начисляют единый взнос;

среднесписочного количества штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Так, в июне текущего года средний размер заработной платы составил 18,8 тыс. гривен. Показатель на 1,62 тыс. гривен больше против предыдущего месяца, и почти на 4 тыс. гривен больше уровня января.

Показатели средней заработной платы с начала года изменились следующим образом:

в январе 2024 года — 14,97 тыс. гривен;

в феврале 2024 года — 15,26 тыс. гривен (на 293 гривен больше);

в марте 2024 года — 15,43 тыс. гривен (на 116 гривен);

в апреле 2024 года — 16,847 тыс. гривен (на 1,414 тыс. гривен);

в мае 2024 года — 17,17 тыс. гривен (на 330 гривен);

в июне 2024 года — 18,8 тыс. гривен (на 1,628 тыс. гривен).

Размер зарплат. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине у граждан на предстоящем заслуженном отдыхе пенсия будет мизерная даже при условии выполнения требований по страховому стажу, если заработная плата в течение жизни была небольшой. Известно, на какую пенсионную выплату можно рассчитывать при получении зарплаты в 10 тыс. гривен.

Также мы писали, что правительство намерено провести индексацию пенсий в марте 2025 года. Точный размер пересчета еще не определен из-за отсутствия необходимых статистических данных. Однако ожидается, что повышение может оказаться более значительным, чем в марте 2024 года.