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Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

12 вересня 2024 14:31
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Індексація пенсій в Україні — що зміниться в 2025 році
Українські гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Кабінет Міністрів України планує провести індексацію пенсій у березні 2025 року. Точний розмір перерахунку ще не визначено через відсутність необхідних статистичних даних. Проте очікується, що підвищення може бути більш значним, ніж у березні 2024 року.

Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

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Яка буде індексація пенсій

Розмір індексації пенсій буде визначено як комбінація половини інфляції за попередній рік (у 2025 році буде використано показник за 2024 рік, який ще невідомий) і половини середньої динаміки зарплат за останні три роки (дані за цим показником також поки що відсутні).

Згідно з оцінками НБУ, інфляція у 2024 році становитиме 8,5%, що означає, що половина цієї суми буде 4,25%. Водночас середня динаміка зарплат за останні три роки очікується на рівні 12,7%. Отже, загальна індексація пенсій в Україні у 2025 році може досягти приблизно 16,95%. Важливо зазначити, що ці розрахунки є орієнтовними, і навіть у Мінсоці можуть бути допущені помилки при прогнозуванні розміру майбутньої індексації.

Слід зазначити, що індексація стосуватиметься тільки базової суми пенсії, без урахування будь-яких додаткових надбавок. Наприклад, для осіб віком 66 років, які мають необхідний стаж, мінімальна пенсія становить 3 200 грн (40% від мінімальної зарплати). Проте реальна пенсійна виплата, розрахована за формулою, може бути значно меншою, наприклад, лише 3 000 грн, оскільки вона враховує лише основний розмір без надбавок.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд навіть на тлі повномасштабної війни прагне забезпечувати соціальні виплати громадянам. Зокрема, не планують відмовлятися від осучаснення пенсій у 2025 році.

Також ми повідомляли, що український омбудсмен Дмитро Лубінець вважає неконституційною одну з норм закону про Держбюджет-2024. Через неї відбулося заниження деяких доплат до пенсійних виплат.

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