Газ в Україні дорожчає — як змінилась ціна на енергоресурс

Працівник газового сектору. Фото: REUTERS

В Україні зросла вартість природного газу після зниження протягом останніх пів року. У Міністерстві економіки назвали оновлену фактичну ціну одного кубічного метра блакитного палива.

Про це йдеться на сайті Мінекономіки.

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Як подорожчав газ в Україні

Як зазначили у відомстві, фактична вартість реалізації природного газу у травні 2024 року підвищилась на 12%, до 12,46 тис. грн за 1 тис. куб. м. без ПДВ. Рік тому фактична вартість становила 11,16 тис. грн.

Водночас, у Європі газ коштує 370 доларів за 1 тис. куб. м, що дорівнює у перерахунку 15 тис. грн.

За прогнозами Національного банку, на європейському ринку газ поволі дешевшатиме. Цьому посприяють:

збільшення виробництва зрідженого газу у Катарі та США;

постачання дешевшого газу із РФ в Індію та Китай, що знизить конкуренцію за ЗПГ з азіатських країн.

Вартість газу. Джерело: Мінекономіки

Як зазначають в НБУ, вартість газу на хабі ТТF у Нідерландах минулого року впала на цілих 65,7%, до 465,6 долара за 1 тис. куб. м. За прогнозом:

у 2024 році вартість знизиться на 26,8%, до 340,8 долара;

у 2025 році ціна підвищиться на 12,9%, до 384,7 долара;

у 2026 році зросте на 12,5%, до 336,5 долара.

Ціни на газ для населення

В Україні на початку повномасштабного вторгнення РФ влада запровадила мораторій на подорожчання основних житлово-комунальних послуг для населення:

природний газ;

гаряче водопостачання;

опалення.

Побутовим споживачам постачають газ 12 компаній, ключова з яких — ГК "Нафтогаз України". Компанія затвердила ціну на цілий рік на рівні 7,96 грн за 1 тис. куб. м.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики повідомили про зростання тарифів на комунальні послуги в країні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.

Також ми писали, що з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на колишньому рівні. Тарифи у решти газопостачальників будуть у рамках від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.