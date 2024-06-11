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В Украине выросла стоимость природного газа — данные Минэкономики

11 июня 2024 08:54
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Газ в Украине дорожает — как изменилась цена на энергоресурс
Работник газового сектора. Фото: REUTERS
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине выросла стоимость природного газа после снижения за последние полгода. В Министерстве экономики назвали обновленную фактическую цену одного кубического метра голубого топлива.

Об этом говорится на сайте Минэкономики.

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Как подорожал газ в Украине

Как отметили в ведомстве, фактическая стоимость реализации природного газа в мае 2024 года повысилась на 12%, до 12,46 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. без НДС. Годом ранее фактическая стоимость составляла 11,16 тыс. грн.

В то же время, в Европе газ стоит 370 долларов за 1 тыс. куб. м, что равняется в пересчете 15 тыс. грн.

По прогнозам Национального банка, на европейском рынке газ будет медленно дешеветь. Этому поспособствуют:

  • увеличение производства сжиженного газа в Катаре и США;
  • поставки более дешевого газа из РФ в Индию и Китай, что снизит конкуренцию за СПГ из азиатских стран.

 

цена на газ
Стоимость газа. Источник: Минэкономики

Стоимость газа на хабе ТТF в Нидерландах в прошлом году упала на целых 65,7%, до 465,6 доллара за 1 тыс. куб. м. По прогнозу:

  • в 2024 году стоимость снизится на 26,8%, до 340,8 доллара;
  • в 2025 году цена повысится на 12,9%, до 384,7 доллара;
  • в 2026 году вырастет на 12,5%, до 336,5 доллара.

Цены на газ для населения

В Украине в начале полномасштабного вторжения РФ власть ввела мораторий на подорожание основных жилищно-коммунальных услуг для населения:

  • природный газ;
  • горячее водоснабжение;
  • отопление.

Бытовым потребителям поставляют газ 12 компаний, ключевая из которых — ГК "Нафтогаз Украины". Компания утвердила цену на год на уровне 7,96 грн за 1 тыс. куб. м.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики сообщили о росте тарифов на коммунальные услуги в стране. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

Также мы писали, что с 1 июня 2024 года стоимость газа для клиентов Нафтогаза будет оставаться на прежнем уровне. Тарифы у остальных газопоставщиков будут в рамках от 7,7 до 9,90 грн за куб. м.

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Минэкономики
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