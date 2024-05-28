Послуги ЖКГ, субсидії та пенсії — головні зміни для українців з 1 червня

Грошові купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українців з 1 червня 2024 року чекає низка змін. Зокрема, доведеться платити більше споживачам житлово-комунальних послуг, субсидіанти можуть втратити допомогу, а частина пенсіонерів отримає підвищені виплати "заднім числом".

Про те, які саме зміни очікуються у тарифах ЖКГ, субсидіях та пенсіях у червні, йдеться у матеріалах уряду.

Читайте також:

Нові комунальні тарифи з 1 червня

Вартість електроенергії

За рішенням Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), з червня поточного року подорожчає електроенергія для непобутових споживачів.

Також очікується підвищення вартості електроенергії для населення для надходження додаткових фінансів на відновлення енергосистеми України після ворожих атак. Рішення стане відоме до кінця травня. Розглядають варіант прив'язки ціни до обсягу споживання, а ціна на електроенергію може підскочити від 3,5 до 5,2 грн/кВт-год. Нині тариф становить 2,64 грн/кВт-год.

Ціна на водопостачання

На початку червня тарифи на холодне водопостачання та водовідведення у більшості міст не зміняться, хоч в НКРЕКП розробили план підвищення.

Згідно з проєктом постанови, ціна мала зрости у дві хвилі, однак рішення не зрушило з місця. Водночас у невеликих містах вартість зросла до 40%, адже влада може не погоджувати рішення з регулятором.

Вартість газу

Ціни на природний газ для побутових споживачів залишаться на колишньому рівні. Найбільший постачальник Нафтогаз продовжив термін дії тарифу "Фіксований" до 30 квітня 2025 року в рамках мораторію на підвищення вартості деяких послуг.

З огляду на це, населення платитиме надалі 7,96 грн/куб.м із ПДВ. В решти постачальників вартість коливається у межах 7,7-9,9 грн/куб.м.

Перепризначення субсидії влітку

Громадяни отримають субсидію на неопалювальний період. При цьому більшості домогосподарств грошову компенсацію на оплату послуг ЖКГ перерахують автоматично. Водночас, якщо за результатами розрахунків різниця матиме нульове або негативне значення, то й розмір субсидії дорівнюватиме нулю.

Також низці громадян потрібно переоформити субсидію. За рішенням уряду, домогосподарствам, які отримували допомогу на оплату комуналки за окремим механізмом під час дії військового стану (урядова постанова №215 від 7 березня 2022 р.), упродовж місяця треба звернутися у ПФУ для продовження виплат. Тобто, якщо це не зробити до 1 липня 2024 року, субсидію можна втратити. Йдеться про осіб, які відповідають усім критеріям:

одержувачі субсидії чи пільги станом на 24 лютого 2022 року;

одержувачі житлової субсидії чи пільги по теперішній час;

проживали/проживають на тимчасово окупованій території чи зоні активних бойових дій;

з початку війни не зверталися в органи соцзахисту чи ПФУ за перепризначенням допомоги.

Звернутися з новою заявою мають і громадяни, у яких стались майнові чи кількісні зміни у домогосподарстві.

Підвищені пенсії у червні

З 1 червня працюючим пенсіонерам нарахують підвищені пенсії, зважаючи на перерахунок з 1 квітня. Гроші нарахують "заднім числом" за два попередні місяці через запізніле надання звітності.

За даними ПФУ, фактичний перерахунок здійснюється після надходження відомостей про сплату Єдиного внеску за перший квартал року до Держреєстру загальнообов'язкового державного соцстрахування (звіти надійшли тільки до 10 травня).

Перерахунок торкнеться тільки тих осіб, які мають більш ніж 24 місяці стажу після минулого перерахунку чи досягнення права на пенсію за віком.

Сума доплати буде для кожного індивідуальною і залежатиме від тривалості страхового стажу та зарплати, за якою нараховують пенсію.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2024 року обмеження енергопостачання для населення можуть посилитися. Це пов'язано з ремонтними кампаніями та збільшенням дефіциту в енергосистемі.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Відомо, як саме зміняться ціни.