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Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

28 травня 2024 11:44
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Нафтогаз змінив правила розрахунку — як відбуватиметься оплата
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли про зміни в розрахунку за спожите блакитне паливо. Клієнти здійснюватимуть оплату за ресурс по-новому.

Про це повідомляє пресслужба компанії у соцмережі Facebook.

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Швидка оплата за газ

Як пояснили у компанії, споживачі можуть сплачувати за спожитий природний газ без номера особового рахунку. Для цього достатньо на порталі компанії ввести свою адресу споживання та здійснити оплату в один клік.

"Також не забувайте про можливість зручної оплати у чат-ботах GASUA у Viber або Telegram", — зауважили у пресслужбі.

 

газ оплата Нафтогаз
Джерело: Нафтогаз

Також у Нафтогазі нагадали своїм клієнтам, за що і кому потрібно сплачувати. Так, відповідаючи на одне із запитань, там зазначили, що у споживача є дві різні компанії:

  • ГК "Нафтогаз України" — компанія, якій здійснюється оплата за спожитий газ, вказуючи номер особового рахунку з дев'яти цифр;
  • Газорозподільча компанія (Облгаз) — йдеться про окрему оплату за розподіл (доставку) газу, облгаз нараховує об'єми споживання блакитного палива.

Там уточнили, що розмір плати за розподіл/доставку природного газу розраховують індивідуально для абонентів. За основу беруть обсяг споживання блакитного палива за попередній "газовий рік": з 1 жовтня до 30 вересня. Саме Облгази (Оператори ГРМ) повинні відповідати за облік та нарахування об’ємів.

"Цей індивідуальний об'єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для Оператора ГРМ тариф на послуги з розподілу природного газу", — пояснили у компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка, новий тариф на електроенергію для громадян, які споживають понад 100 кВт на місяць, становитиме близько 4,80 грн за кіловат-годину.

Також ми писали, що з 1 червня 2024 року вартість газу для клієнтів Нафтогазу залишатиметься на рівні 7,96 грн/куб. м. Тарифи на газ у решти постачальників будуть у рамках від 7,7 до 9,90 грн за куб. м.  

комунальні послуги
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