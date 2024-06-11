Тарифи на комуналку зросли — що подорожчало найбільше

В Україні переглянули тарифи ЖКГ — на що зросли ціни
У Державній службі статистики повідомляють про зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.
Такі дані наводить пресцентр Держстату.
Зростання тарифів на послуги ЖКГ у 2024 році
Як зазначає відомство, найбільше подорожчала електроенергія, одразу додавши 69,7%. Більшість послуг лишилась на колишньому рівні. Окрім електрики, подорожчали:
- на 4,9% — послуги з управління багатоквартирними будинками;
- на 3,5% — утримання та ремонт житла;
- на 2% — прибирання побутового сміття.
Деякі тарифи не змінилися, частково через те, що на них накладений мораторій на підвищення. Так, залишилися на колишньому рівні послуги з постачання:
- природного газу;
- гарячої води;
- опалення;
- водопостачання;
- каналізації.
Нові тарифи електрику
З 1 червня 2024 року діє оновлений тариф на електроенергію у 4,32 грн/кВт. Цілий 2023 рік вартість становила 2,64 грн/кВт. Новий тариф діятиме з червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.
Частина споживачів платитиме менше за "нічним тарифом". Йдеться про тих, має двозонний лічильник. З ним вартість удвічі менша — тобто 2,16 грн за кВт/год.
Електроенергія подорожчала за час війни найбільше — у 2023 році на 70%, у 2024-му — на близько 60%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.
Також газопостачальники оприлюднили ціни на газ для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.
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