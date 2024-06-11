Тарифи на комуналку зросли — що подорожчало найбільше

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Державній службі статистики повідомляють про зростання тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.

Такі дані наводить пресцентр Держстату.

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Як зазначає відомство, найбільше подорожчала електроенергія, одразу додавши 69,7%. Більшість послуг лишилась на колишньому рівні. Окрім електрики, подорожчали:

на 4,9% — послуги з управління багатоквартирними будинками;

на 3,5% — утримання та ремонт житла;

на 2% — прибирання побутового сміття.

Деякі тарифи не змінилися, частково через те, що на них накладений мораторій на підвищення. Так, залишилися на колишньому рівні послуги з постачання:

природного газу;

гарячої води;

опалення;

водопостачання;

каналізації.

Джерело: Держстат

Нові тарифи електрику

З 1 червня 2024 року діє оновлений тариф на електроенергію у 4,32 грн/кВт. Цілий 2023 рік вартість становила 2,64 грн/кВт. Новий тариф діятиме з червня 2024 року до кінця квітня 2025 року.

Частина споживачів платитиме менше за "нічним тарифом". Йдеться про тих, має двозонний лічильник. З ним вартість удвічі менша — тобто 2,16 грн за кВт/год.

Електроенергія подорожчала за час війни найбільше — у 2023 році на 70%, у 2024-му — на близько 60%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні може зрости ціна на водопостачання та водовідведення у 2024 році. Вартість цієї послуги не переглядали кілька років, хоч на цьому наполягають водоканали.

Також газопостачальники оприлюднили ціни на газ для населення з червня 2024 року. Цим компаніям належить близько 2% ринку.