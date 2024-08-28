Курс валют в Україні — експерти дали прогноз на осінь

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Восени 2024 року не очікується суттєвого підвищення курсу долара. Національний банк України планує підтримувати стабільність на валютному ринку і уникати різких коливань.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

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Нацбанк підкреслив, що продовжить активну присутність на міжбанківському ринку для компенсації дефіциту валюти та стабілізації курсової динаміки, запобігаючи різким коливанням. Іншими словами, коливання курсу будуть помірними, а його стабільність буде забезпечена через продаж валюти.

Заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса зазначив, що НБУ не дозволить різкого підвищення курсу долара. У компанії прогнозують, що до кінця року курс залишиться в межах 41−42 грн/долар, з можливим підвищенням до 42,5 грн/долар.

"Не буде 45 гривень за долар, тому що НБУ дуже обережно до цього ставиться. Зараз почала розганятися інфляція та девальваційні очікування. НБУ не може дозволити собі значний рух. Немає ніякого курсу на девальвацію. У нас дуже помірковані коливання курсу. Чи можемо ми до кінця року дійти до 42 гривень? Звичайно, можемо, але це все одно коливання в межах 1−2% і великих коливань не буде", — пояснив він.

Високих темпів зростання курсу долара не прогнозує і голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Ми лише трохи переглядаємо наш прогноз курсу наприкінці року до 42,6 гривень за долар порівняно з попереднім прогнозом 42,3 гривень за долар", — додав він.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Нацбанк має намір скасувати чинні під час війни валютні обмеження. Так, НБУ хоче розглянути можливість спрощення валютних обмежень для українських компаній, щоб вони могли оплатити деякі імпортні товари, поставлені до 23 лютого 2021 року.

Ми також писали, що НБУ попереднього тижня підвищив офіційний курс американської валюти до 41,21 грн/дол. (+0,10 грн). Водночас, фіксують скорочення структурного дефіциту валюти на міжбанківському валютному ринку.