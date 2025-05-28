Пенсії в Україні підвищать — якою буде мінімальна виплата з 2026 року

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Питання пенсій в Україні — одне із найпроблемніших під час повномасштабної війни з РФ. У 2025 році розмір мінімальної пенсії для людей без стажу залишиться на рівні 2 361 грн, оскільки усі отримані податки держава змушена спрямовувати на фінансування армії. Однак наступного 2026 року українці можуть сподіватися на хоч і незначне, але підвищення мінімальних пенсійних виплат до 2 564 грн.

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів України "Про підготовку пропозицій до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки".

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Як зростуть мінімальна пенсія та зарплата українців

Згідно з оцінками уряду, інфляція у наступному році буде на рівні 9,7%. Ще за рік ціни зростуть до 7,1%, а у 2028 році, як свідчить прогноз, темпи зростання цін "відкотяться" до цільового показника у 5,6%.

Паралельно відбуватиметься й подорожчання американської валюти. У середньому курс долара щороку підвищуватиметься:

у 2025 році — до 43,4 грн/за дол.;

у 2026 році — до 44,7 грн/ за дол.;

у 2027 році — до 45,2 грн/ за дол.;

у 2028 році — до 45,6 грн/ за дол.

Мінімальна зарплата в Україні теж зазнаватиме змін:

з 1 січня 2026 — зросте до 8 688 грн;

з 1 січня 2027 року — до 9 374 грн;

з 1 січня 2028 року — до 10 059 грн;

Щодо мінімальних пенсій, то прогнозується, що до 2028 року показник підвищиться з 2 361 грн до 2 859 грн.

Мінімальна пенсія у 4 тис. грн — що для цього потрібно

Нещодавно голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав розмір мінімальної пенсії українців у 2 361 грн неприйнятним. Він зауважив, що виплати можна було б підвищити до 4 тис. грн, якщо виконати наступні умови:

ліквідувати тіньовий ринок тютюну;

скасувати спецпенсії.

Підвищення пенсій, за словами Гетманцева, також сприятиме економічному зростанню країни, аже гроші повертатимуться державі.

Нагадаємо, держава на початку 2025 року проіндексувала пенсійні виплати 10 млн громадянам. Виплати зросли у середньому на 11,5%. Дізнавайтесь також, хто із селян може отримати виплату у 30 тис. грн.