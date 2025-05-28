Пенсии в Украине повысят — какой будет минимальная выплата с 2026 года

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Вопрос пенсий в Украине — один из самых проблемных во время полномасштабной войны с РФ. В 2025 году размер минимальной пенсии для людей без стажа останется на уровне 2 361 грн, поскольку все полученные налоги государство вынуждено направлять на финансирование армии. Однако в следующем 2026 году украинцы могут надеяться хоть и на незначительное, но повышение минимальных пенсионных выплат до 2 564 грн.

Об этом говорится в письме Министерства финансов Украины "О подготовке предложений к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

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Как вырастут минимальная пенсия и зарплата украинцев

Согласно оценкам правительства, инфляция в следующем году будет на уровне 9,7%. Еще через год цены вырастут до 7,1%, а в 2028 году, как свидетельствует прогноз, темпы роста цен "откатятся" до целевого показателя в 5,6%.

Параллельно будет происходить и подорожание американской валюты. В среднем курс доллара ежегодно будет повышаться:

в 2025 году — до 43,4 грн/за долл.;

в 2026 году — до 44,7 грн/за долл.;

в 2027 году — до 45,2 грн/за долл.;

в 2028 году — до 45,6 грн/за долл.

Минимальная зарплата в Украине тоже будет претерпевать изменения:

с 1 января 2026 года — вырастет до 8 688 грн;

с 1 января 2027 года — до 9 374 грн;

с 1 января 2028 года — до 10 059 грн;

Что касается минимальных пенсий, то прогнозируется, что к 2028 году показатель повысится с 2 361 грн до 2 859 грн.

Минимальная пенсия в 4 тыс. грн — что для этого нужно

Недавно председатель комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал размер минимальной пенсии украинцев в 2 361 грн неприемлемым. Он отметил, что выплаты можно было бы повысить до 4 тыс. грн, если выполнить следующие условия:

ликвидировать теневой рынок табака;

отменить спецпенсии.

Повышение пенсий, по словам Гетманцева, также будет способствовать экономическому росту страны, так как деньги будут возвращаться государству.

Напомним, государство в начале 2025 года проиндексировало пенсионные выплаты 10 млн граждан. Выплаты выросли в среднем на 11,5%. Узнавайте также, кто из крестьян может получить выплату в 30 тыс. грн.