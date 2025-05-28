Виплати для селян — хто і де отримає близько 30 тис. грн у травні

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Харківської області можуть отримати фінансову допомогу від Червоного Хреста України та Всесвітньої продовольчої програми. Кошти доступні представникам сільських домогосподарств.

Про це йдеться у повідомленні гуманітарної організації "Товариство Червоного Хреста України".

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В організації зазначають, що програма передбачає надання грошової допомоги на розвиток господарства. Кошти нададуть тим, хто займається тваринництвом, бджільництвом, переробкою продукції та садівництвом.

Проєкт охопить Савинську та Барвінківську громади Харківської області. Зокрема у Барвінківській громаді — це м. Барвінкове та п'ять старостинських округів: Подолівський, Іванівський, Новомиколаївський, Григорівський, Богодарівський.

Виплати будуть доступні вразливим категоріям громадян:

особам з інвалідністю;

багатодітним родинам;

самотнім людям похилого віку.

Як отримати грошову та натуральну допомогу

За програмою, громадяни зможуть отримати допомогу еквівалентну 29 тис. грн на господарство. А саме такі набори:

для теплиць (теплиця та крапельне зрошення);

для малої механізації (мотоблок чи тачка);

для садівництва (баки для води, насоси).

Також можливе надання грошової допомоги для тваринництва, бджільництва та переробки продукції.

Окрім того, під час програми передбачені: консультації, навчання, супровід експертів та моніторинг ефективності допомоги.

"Зверніть увагу: участь у програмі безкоштовна... якщо ви отримували аналогічну допомогу впродовж останніх шести місяців — перевірка на дублювання може обмежити участь", — йдеться у повідомленні.

Доступні такі гарячі лінії:

Всесвітня Продовольча Програма: 0 800 600 122;

Український Червоний Хрест: 0 800 332 656;

Харківська обласна організація Українського Червоного Хреста: 0 800 332 402;

Лінія добропорядності Українського Червоного Хреста: 0 800 357 100.

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