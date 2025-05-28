Допомога від UNHCR Ukraine — хто зможе розраховувати на виплати

11 тис. грн від UNHCR Ukraine — хто з українців отримає допомогу
У травні 2025 року UNHCR Ukraine продовжить надавати грошову допомогу для вразливих категорій населення. Зокрема, українці зможуть оформити виплати у Запоріжжі.
Про це інформують представники UNHCR Ukraine у Telegram.
Кому доступна допомога у Запоріжжі
Зареєструватися на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine зможуть тільки дві категорії громадян. Виплати будуть доступні для:
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перемістились протягом шести місяців і не отримували виплати три місяці;
- громадян, які виїздили за кордон, проте повернулися на батьківщину і не отримували виплати від міжнародних організацій три місяці.
Також потрібно мати один з критеріїв вразливості:
- у родині є лише батько або мати, неповнолітні діти;
- у домогосподарстві є особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;
- у родині є літні люди (за 55 років), які займаються вихованням дітей, віком до 18 років;
- у родині є громадяни з інвалідністю чи тяжкими хворобами, потребують догляду;
- дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.
Розмір фінансової допомоги та як оформити
У травні розмір виплат від UNHCR Ukraine не змінився. Він становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.
Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом. Обов'язково необхідно заповнити онлайн-форму.
"Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено... Живої черги немає", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали про старт четвертої хвилі програми REDpreneurUA. В її рамках підприємці зможуть отримати фінансову підтримку.
Також повідомлялося, що БФ "Карітас Полтава" приймає заявки на надання виплат для громадян із сільської місцевості. Кошти можна буде використати на ведення домогосподарства.
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