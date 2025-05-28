Допомога від UNHCR Ukraine — хто зможе розраховувати на виплати

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року UNHCR Ukraine продовжить надавати грошову допомогу для вразливих категорій населення. Зокрема, українці зможуть оформити виплати у Запоріжжі.

Про це інформують представники UNHCR Ukraine у Telegram.

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Зареєструватися на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine зможуть тільки дві категорії громадян. Виплати будуть доступні для:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які перемістились протягом шести місяців і не отримували виплати три місяці;

громадян, які виїздили за кордон, проте повернулися на батьківщину і не отримували виплати від міжнародних організацій три місяці.

Також потрібно мати один з критеріїв вразливості:

у родині є лише батько або мати, неповнолітні діти;

у домогосподарстві є особи похилого віку, яким більш ніж 55 років;

у родині є літні люди (за 55 років), які займаються вихованням дітей, віком до 18 років;

у родині є громадяни з інвалідністю чи тяжкими хворобами, потребують догляду;

дохід на одну особу у родині не перевищує 5,4 тис. грн.

Розмір фінансової допомоги та як оформити

У травні розмір виплат від UNHCR Ukraine не змінився. Він становить 3,6 тис. гривень на одну особу, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.

Реєстрація відбувається тільки за попереднім записом. Обов'язково необхідно заповнити онлайн-форму.

"Запис в чергу на реєстрацію у м. Запоріжжя відновлено... Живої черги немає", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про старт четвертої хвилі програми REDpreneurUA. В її рамках підприємці зможуть отримати фінансову підтримку.

Також повідомлялося, що БФ "Карітас Полтава" приймає заявки на надання виплат для громадян із сільської місцевості. Кошти можна буде використати на ведення домогосподарства.