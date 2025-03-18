Ціни на металобрухт у березні 2025 року в Україні — де вигідніші тарифи

Металургійна промисловість. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Залізо та сталь — одні з найважливіших матеріалів у сучасному світі. Їх активно використовують у будівництві, машинобудуванні, промисловості та виробництві споживчих товарів. Переробка чорних металів сприяє збереженню природних ресурсів та зниженню рівня забруднення навколишнього середовища.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 18 березня 2025 року.

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У 2025 році гірничо-металургійна група "Метінвест" планує вкласти 1,4 млрд грн у будівництво газових та сонячних електростанцій. Ці проєкти спрямовані на посилення енергетичної незалежності та скорочення витрат на електроенергію.

Як повідомив виконавчий директор Об'єднаного гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) Ігор Тонєв на Саміті експортерів-2025, два газові енергоблоки з'являться на Центральному та Північному ГЗК, а сонячну електростанцію збудують на ЦГЗК.

Загалом у 2025 році компанія планує інвестувати 5,7 млрд грн у розвиток українських ГЗК, спрямувавши основні засоби на підтримку виробництва та капітальні ремонти. Також стартує масштабний стратегічний проєкт вартістю 9 млрд грн зі згущення відходів та збагачення руди.

Після втрати маріупольських заводів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча компанія зіштовхнулася з труднощами збуту залізорудної сировини. У 2022 році завантаженість виробництва знизилася до 30% від довоєнного рівня, у 2023 році — зросла до 50% завдяки відновленню експорту до Китаю. Однак подальше зростання залишається невизначеним через війну та тарифні обмеження.

Компанія закликає владу до прозорої тарифної політики, оскільки підвищення цін на електроенергію, газ та залізничні перевезення негативно впливає на галузь. Наразі проєкти будівництва електростанцій перебувають у фінальній стадії узгодження з українськими банками. Очікується, що вони значно зменшать залежність компанії від зовнішніх джерел енергії, що особливо важливо в умовах війни та нестабільності на енергетичному ринку.

Ціни на чормет в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета станом на 18 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 5 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 6 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 4 грн до 6 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 8 грн;

Волинська область — від 5 грн до 6 грн;

Івано-Франківська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Кіровоградська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн;

Сумська область — від 4 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Харківська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 4 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4,5 грн до 6 грн.

У пунктах приймання вторинної сировини тарифи на кольорові метали зазвичай значно перевищують вартість чорних металів. В Україні спостерігається стабільне зростання цін на мідь, причому мідний брухт залишається одним із найдорожчих серед усіх видів металобрухту.

Крім кольорових металів, значний попит існує і на дорогоцінні метали. Зокрема, ціни на золото в ломбардах продовжують збільшуватися, що обумовлено економічною нестабільністю та впливом геополітичних факторів.