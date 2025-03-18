Цены на металлолом в марте 2025 года в Украине — где более выгодные тарифы

Металлургическая промышленность. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Железо и сталь — одни из важнейших материалов в современном мире. Их активно используют в строительстве, машиностроении, промышленности и производстве потребительских товаров. Переработка черных металлов способствует сохранению природных ресурсов и снижению уровня загрязнения окружающей среды.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 18 марта 2025 года.

Читайте также:

Какова ситуация с металлургией в Украине

В 2025 году горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует вложить 1,4 млрд грн в строительство газовых и солнечных электростанций. Эти проекты направлены на усиление энергетической независимости и сокращение расходов на электроэнергию.

Как сообщил исполнительный директор Объединенного горно-обогатительного комбината (ГОК) Игорь Тонев на Саммите экспортеров-2025, два газовых энергоблока появятся на Центральном и Северном ГОКах, а солнечную электростанцию построят на ЦГОКе.

Всего в 2025 году компания планирует инвестировать 5,7 млрд грн в развитие украинских ГОКов, направив основные средства на поддержку производства и капитальные ремонты. Также стартует масштабный стратегический проект стоимостью 9 млрд грн по сгущению отходов и обогащению руды.

После потери мариупольских заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича компания столкнулась с трудностями сбыта железорудного сырья. В 2022 году загруженность производства снизилась до 30% от довоенного уровня, в 2023 году — выросла до 50% благодаря восстановлению экспорта в Китай. Однако дальнейший рост остается неопределенным из-за войны и тарифных ограничений.

Компания призывает власти к прозрачной тарифной политике, поскольку повышение цен на электроэнергию, газ и железнодорожные перевозки негативно влияет на отрасль. Сейчас проекты строительства электростанций находятся в финальной стадии согласования с украинскими банками. Ожидается, что они значительно уменьшат зависимость компании от внешних источников энергии, что особенно важно в условиях войны и нестабильности на энергетическом рынке.

Цены на чермет в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 18 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 6 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5 грн до 7 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6 грн.

В пунктах приема вторичного сырья тарифы на цветные металлы обычно значительно превышают стоимость черных металлов. В Украине наблюдается стабильный рост цен на медь, причем медный лом остается одним из самых дорогих среди всех видов металлолома.

Помимо цветных металлов, значительный спрос существует и на драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают увеличиваться, что обусловлено экономической нестабильностью и влиянием геополитических факторов.