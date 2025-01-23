Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 23 січня 2025 року

Виробництво металу. Фото: wigmoretrading.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь – цінний і незамінний метал, який відіграє вкрай важливу роль у житті людства завдяки своїм унікальним властивостям. Вона відрізняється високою електропровідністю, відмінною теплопровідністю, пластичністю та стійкістю до корозії. Таким чином мідь часто використовують у багатьох сферах промисловості та виробництва. Переробка міді — це екологічно відповідальний крок, а також прибуткова справа.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 23 січня.

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Цікаві факти про мідь

Самородна мідь може містити до 99% чистого металу та зустрічається у вигляді кубічних кристалів, дендритів та пластин. Одне з найбільших родовищ самородної міді знаходяться в районі Верхнього озера в США. Мідні самородки часто містять домішки інших металів, таких як залізо, срібло та золото.

Багато іменитих шеф-кухарів вважають за краще готувати в мідному посуді. Цей метал має чудову теплопровідність, що забезпечує рівномірне нагрівання по всій поверхні. Крім того, мідний посуд швидко нагрівається та остигає, що дозволяє кухарям оперативно контролювати процес приготування страв.

Мідь також відома як один із найкращих провідників електрики. За рівнем електропровідності вона поступається лише сріблу. Завдяки цьому мідний дріт широко використовується в обмотках генераторів, електричних двигунів, кабелях та трансформаторах.

Патина — це наліт, що утворюється на поверхні міді та її сплавів під впливом атмосферних умов, як за природного, так і за штучного старіння. В побуті патину найчастіше асоціюють із зеленим нальотом, що є шаром карбонату міді, який з'являється в результаті взаємодії з вуглекислим газом і водою. Однак патина може мати інші відтінки, включаючи чорний, коричневий, синій і червоний.

Близько 80% всієї коли-небудь видобутої міді все ще використовується сьогодні. Це пов'язано з тим, що мідь має високу довговічність і може бути перероблена без втрати своїх характеристик.

Яка ситуація з металургією в Україні

Найбільше гірничо-металургійне підприємство України ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", у 2024 році продемонструвало зростання виробництва за всіма основними видами продукції порівняно з 2023 роком. Однак, попри позитивну динаміку, компанія не змогла досягти беззбитковості через низку несприятливих факторів. Про це зазначається в пресрелізі компанії.

У середині року підприємство тимчасово вийшло на рівень 50% своїх потужностей у металургійному виробництві, а гірничий департамент працював на 70–75% від довоєнних показників. Завдяки цьому виробництво чавуну за 2024 рік зросло на 42,7% порівняно з 2023 роком, досягнувши 2,17 млн тонн. Виробництво сталі збільшилося на 69,9% р./р., склавши 1,65 млн тонн, а випуск металопрокату зріс на 72,1% р./р. і досяг 1,53 млн тонн.

Виробництво коксу (6% вологості) збільшилося на 48,5% в порівнянні з 2023 роком, досягнувши 1,25 млн тонн. Видобуток залізняку виріс на 68,3% р./р. і становив 19,19 млн тонн, а виробництво концентрату збільшилося на 71,7% р./р., досягнувши 7,82 млн тонн.

Ціни на мідь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 23 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 325 грн;

Вінницька область — від 250 до 345 грн;

Волинська область — від 250 до 330 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 290 грн;

Житомирська область — від 240 до 290 грн;

Закарпатська область — від 250 до 320 грн;

Запорізька область — від 235 до 340 грн;

Івано-Франківська область — від 250 до 280 грн;

Кіровоградська область — від 250 до 280 грн;

Львівська область — від 240 до 280 грн;

Миколаївська область — від 250 до 315 грн;

Одеська область — від 260 до 330 грн;

Полтавська область — від 250 до 280 грн;

Рівненська область — від 250 до 280 грн;

Сумська область — від 250 до 280 грн;

Тернопільська область — від 250 до 280 грн;

Харківська область — від 270 до 390 грн;

Хмельницька область — від 250 до 310 грн;

Черкаська область — від 250 до 280 грн;

Чернівецька область — від 250 до 285 грн;

Чернігівська область — від 250 до 300 грн.

Нагадаємо, що у пункти приймання металобрухту можна віднести не тільки мідні вироби, але з й інших кольорових металів. Хоча ціни на алюміній трохи нижчі за вартість міді, вони за вироби з алюмінію також можна отримати непогані гроші.

Українці також можуть здавати золоті вироби. В ломбардах за золото можна отримати велику винагороду.