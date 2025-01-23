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Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

23 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 23 января 2025 года
Производство металла. Фото: wigmoretrading.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Медь — ценный и незаменимый металл, который играет крайне важную роль в жизни человечества благодаря своим уникальным свойствам. Она отличается высокой электропроводностью, отличной теплопроводностью, пластичностью и устойчивостью к коррозии. Таким образом медь часто используют во многих сферах промышленности и производства. Переработка меди — это экологически ответственный шаг, а также прибыльное дело.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 23 января.

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Интересные факты о меди

Самородная медь может содержать до 99% чистого металла и встречается в виде кубических кристаллов, дендритов и пластин. Одно из крупнейших месторождений самородной меди находятся в районе Верхнего озера в США. Медные самородки часто содержат примеси других металлов, таких как железо, серебро и золото.

Многие именитые шеф-повара предпочитают готовить в медной посуде. Этот металл обладает превосходной теплопроводностью, что обеспечивает равномерный нагрев по всей поверхности. Кроме того, медная посуда быстро нагревается и остывает, что позволяет поварам оперативно контролировать процесс приготовления блюд.

Медь также известна как один из лучших проводников электричества. По уровню электропроводности она уступает лишь серебру. Благодаря этому медная проволока широко используется в обмотках генераторов, электрических двигателей, кабелях и трансформаторах.

Патина — это налет, образующийся на поверхности меди и ее сплавов под воздействием атмосферных условий, как при естественном, так и при искусственном старении. В быту патину чаще всего ассоциируют с зеленым налетом, представляющим собой слой карбоната меди, который появляется в результате взаимодействия с углекислым газом и водой. Однако патина может иметь другие оттенки, включая черный, коричневый, синий и красный.

Около 80% всей когда-либо добытой меди все еще используется сегодня. Это связано с тем, что медь обладает высокой долговечностью и может быть переработана без потери своих характеристик.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Самое крупное горно-металлургическое предприятие Украины ЧАО "АрселорМиттал Кривой Рог", в 2024 году продемонстрировало рост производства по всем основным видам продукции по сравнению с 2023 годом. Однако, несмотря на положительную динамику, компания не смогла достичь безубыточности из-за ряда неблагоприятных факторов. Об этом отмечается в пресс-релизе компании.

В середине года предприятие временно вышло на уровень 50% своих мощностей в металлургическом производстве, а горный департамент работал на 70-75% от довоенных показателей. Благодаря этому производство чугуна за 2024 год выросло на 42,7% по сравнению с 2023 годом, достигнув 2,17 млн тонн. Производство стали увеличилось на 69,9% г/г, составив 1,65 млн тонн, а выпуск металлопроката вырос на 72,1% г/г и достиг 1,53 млн тонн.

Производство кокса (6% влажности) увеличилось на 48,5% по сравнению с 2023 годом, достигнув 1,25 млн тонн. Добыча железной руды выросла на 68,3% г/г и составила 19,19 млн тонн, а производство концентрата увеличилось на 71,7% г/г, достигнув 7,82 млн тонн.

Цены на медь в Украине в январе

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 23 января 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 250 до 325 грн;
  • Винницкая область — от 250 до 345 грн;
  • Волынская область — от 250 до 330 грн;
  • Днепропетровская область — от 250 до 290 грн;
  • Житомирская область — от 240 до 290 грн;
  • Закарпатская область — от 250 до 320 грн;
  • Запорожская область — от 235 до 340 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 250 до 280 грн;
  • Кировоградская область — от 250 до 280 грн;
  • Львовская область — от 240 до 280 грн;
  • Николаевская область — от 250 до 315 грн;
  • Одесская область — от 260 до 330 грн;
  • Полтавская область — от 250 до 280 грн;
  • Ровенская область — от 250 до 280 грн;
  • Сумская область — от 250 до 280 грн;
  • Тернопольская область — от 250 до 280 грн;
  • Харьковская область — от 270 до 390 грн;
  • Хмельницкая область — от 250 до 310 грн;
  • Черкасская область — от 250 до 280 грн;
  • Черновицкая область — от 250 до 285 грн;
  • Черниговская область — от 250 до 300 грн.

Напомним, что в пункты приема металлолома можно отнести не только медные изделия, но из и других цветных металлов. Хотя цены на алюминий немного ниже стоимости меди, они за изделия из алюминия также можно получить неплохие деньги.

Украинцы также могут сдавать золотые изделия. В ломбардах за золото можно получить большое вознаграждение.

Украина цены в Украине медь металл металлолом

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