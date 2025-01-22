Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине arrow

Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

22 января 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 22 января 2025 года
Металлургический завод. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Металлолом является важным ресурсом, подлежащим переработке и повторному использованию. Это не только положительно сказывается экологии, но и помогает экономить природные ресурсы. Особой популярностью на пунктах приема пользуются черные металлы. Такие материалы, как железо, сталь и чугун используются в различных сферах человеческой деятельности: строительстве, автомобилестроении, энергетике, металлургии и многих других.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 22 января 2025 года.

Читайте также:

Интересные факты о черных металлах

Основными видами черных металлов являются железо, чугун и сталь. Железо является основным материалом для производства множества предметов, включая стальные конструкции, инструменты, автомобили и другие изделия, широко используемые в повседневной жизни.

Чугун — сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода превышает 2%. Он отличается высокой прочностью и жесткостью, но имеет низкую пластичность и сложность в сварке. Чугун применяется для изготовления таких изделий как котлы, радиаторы, водопроводные трубы, а также детали машин и механизмов.

Сталь, в свою очередь, является сплавом железа с углеродом, в котором доля углерода составляет менее 2%. По сравнению с чугуном, она обладает большей пластичностью и лучше поддается сварке. Сталь используют в производстве автомобилей, самолетов, судов, станков, инструментов и других изделий.

В последние десятилетия затраты на производство стали значительно сократились. Например, в Северной Америке стоимость изготовления стали снизилась на 60% после Второй мировой войны и еще на 34% — после 1972 года, что позволило региону стать одним из лидеров в мировом производстве стали.

Переработка стали играет важную роль в экономии ресурсов и энергии. Переплавка 1 тонны стали позволяет сохранить 1,5 тонны железной руды, 565 кг угля и 190 кг известняка.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В 2024 году рынок длинного металлопроката в Украине продемонстрировал умеренный рост импорта, увеличившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 171,9 тыс. тонн. Об этом сообщает GMK Center.

Основная часть импорта в 2024 году пришлась на уголки, фасонные и специальные профили — 76,69 тыс. тонн, что на 47,9% больше, чем годом ранее. Крупнейшим поставщиком такой продукции стала Турция — 57,88 тыс. тонн (+25,8% г/г), за ней следуют Польша с 11,98 тыс. тонн (+9%) и Германия с 2,38 тыс. тонн (+80,1%).

Кроме того, было импортировано 43,84 тыс. тонн прочих прутков и брусков из углеродистой стали без дальнейшей обработки. Это на 29,7% меньше показателя 2023 года. Основные поставки поступили из Турции (35,99 тыс. тонн, -20,7% г./г.), Болгарии (13,56 тыс. тонн, -70,1% г./г.) и Китая (0,89 тыс. тонн, +538,1%).

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

  • Киевская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Днепропетровская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;
  • Запорожская область — от 4 грн до 8 грн;
  • Волынская область — от 4 грн до 6 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;
  • Одесская область — от 5 грн до 6 грн;
  • Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Сумская область — от 4 до 5,5 грн;
  • Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;
  • Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;
  • Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;
  • Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Обратите внимание, что в пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные. Латунь значительно дороже стали или чугуна, а изделия из этого металла можно найти повсюду.

Кроме того, можно сдавать изделия из золота. Ломбарды готовы заплатить хорошие деньги за золотые предметы.

деньги цены в Украине металлолом сталь металл

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:20 Стали известны детали об избиении девушки на Киевщине

10:02 Xiaomi представила эмулятор ПК-игр для своих планшетов — детали

09:58 Полиция установила причастных к избиению девочки в Белой Церкви

09:58 Повышенная опасность — у берегов Одесчины дежурят "Калибры"

09:48 Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:34 Мошенники организовали схему выманивания денег — решение суда

09:30 Зеленский объяснил, каким образом США и РФ поддерживают связь

09:27 РФ хочет переименовать Черное море — какое название предлагают

09:26 Пешеходный мост на Труханов остров отремонтируют за 27 миллионов

09:12 Смартфон полностью завис — 6 причин и что с этим делать

10:20 Стали известны детали об избиении девушки на Киевщине

10:02 Xiaomi представила эмулятор ПК-игр для своих планшетов — детали

09:58 Полиция установила причастных к избиению девочки в Белой Церкви

09:58 Повышенная опасность — у берегов Одесчины дежурят "Калибры"

09:48 Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:34 Мошенники организовали схему выманивания денег — решение суда

09:30 Зеленский объяснил, каким образом США и РФ поддерживают связь

09:27 РФ хочет переименовать Черное море — какое название предлагают

09:26 Пешеходный мост на Труханов остров отремонтируют за 27 миллионов

09:12 Смартфон полностью завис — 6 причин и что с этим делать

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Text

08:00 Зеленский назвал точное количество миротворцев — эфир Ранок.LIVE

21 января 2025
Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать