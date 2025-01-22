Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 22 января 2025 года

Металлургический завод. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Металлолом является важным ресурсом, подлежащим переработке и повторному использованию. Это не только положительно сказывается экологии, но и помогает экономить природные ресурсы. Особой популярностью на пунктах приема пользуются черные металлы. Такие материалы, как железо, сталь и чугун используются в различных сферах человеческой деятельности: строительстве, автомобилестроении, энергетике, металлургии и многих других.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 22 января 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Основными видами черных металлов являются железо, чугун и сталь. Железо является основным материалом для производства множества предметов, включая стальные конструкции, инструменты, автомобили и другие изделия, широко используемые в повседневной жизни.

Чугун — сплав железа с углеродом, в котором содержание углерода превышает 2%. Он отличается высокой прочностью и жесткостью, но имеет низкую пластичность и сложность в сварке. Чугун применяется для изготовления таких изделий как котлы, радиаторы, водопроводные трубы, а также детали машин и механизмов.

Сталь, в свою очередь, является сплавом железа с углеродом, в котором доля углерода составляет менее 2%. По сравнению с чугуном, она обладает большей пластичностью и лучше поддается сварке. Сталь используют в производстве автомобилей, самолетов, судов, станков, инструментов и других изделий.

В последние десятилетия затраты на производство стали значительно сократились. Например, в Северной Америке стоимость изготовления стали снизилась на 60% после Второй мировой войны и еще на 34% — после 1972 года, что позволило региону стать одним из лидеров в мировом производстве стали.

Переработка стали играет важную роль в экономии ресурсов и энергии. Переплавка 1 тонны стали позволяет сохранить 1,5 тонны железной руды, 565 кг угля и 190 кг известняка.

Какая ситуация с металлургией в Украине

В 2024 году рынок длинного металлопроката в Украине продемонстрировал умеренный рост импорта, увеличившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом и достигнув 171,9 тыс. тонн. Об этом сообщает GMK Center.

Основная часть импорта в 2024 году пришлась на уголки, фасонные и специальные профили — 76,69 тыс. тонн, что на 47,9% больше, чем годом ранее. Крупнейшим поставщиком такой продукции стала Турция — 57,88 тыс. тонн (+25,8% г/г), за ней следуют Польша с 11,98 тыс. тонн (+9%) и Германия с 2,38 тыс. тонн (+80,1%).

Кроме того, было импортировано 43,84 тыс. тонн прочих прутков и брусков из углеродистой стали без дальнейшей обработки. Это на 29,7% меньше показателя 2023 года. Основные поставки поступили из Турции (35,99 тыс. тонн, -20,7% г./г.), Болгарии (13,56 тыс. тонн, -70,1% г./г.) и Китая (0,89 тыс. тонн, +538,1%).

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 5 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 4 грн до 8 грн;

Волынская область — от 4 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 3 грн до 4 грн;

Одесская область — от 5 грн до 6 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5,5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Обратите внимание, что в пунктах приема металлолома принимают не только черные металлы, но и цветные. Латунь значительно дороже стали или чугуна, а изделия из этого металла можно найти повсюду.

Кроме того, можно сдавать изделия из золота. Ломбарды готовы заплатить хорошие деньги за золотые предметы.