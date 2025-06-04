Зарплати на держслужбі — як зміниться підхід в оплаті праці

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зміниться механізм призначення окладів та премій для державних службовців. Це передбачає закон про оплату праці на основі класифікації посад.

Відповідні норми узаконив президент Володимир Зеленський, підписавши закон №4282-ІХ.

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Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, він є важливим кроком у створенні прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі на основі класифікації посад. Такий підхід дасть можливість:

визначити, які професійні напрями роботи є на держслужбі;

здійснювати порівняння оплати праці держслужбців з ринком (бухгалтерів з бухгалтерами, правозахисників з правозахисниками, кадровиків з кадровиками, а не держслужбовців загалом).

Очікується, що новий підхід в оплаті праці посилить позиції держави як конкурентної на ринку праці.

Як зміниться підхід в оплаті праці на держслужбі

Закон передбачатиме, що складовими зарплати держслужбовця буде фіксована та варіативна заробітна плата.

До сталої зарплати входитимуть показники:

посадового окладу (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір окладу держслужбовців становитиме щонайменше 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

надбавки за вислугу років (2% окладу на посаді за кожен календарний рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу) — з 1 квітня 2025 року;

надбавки за ранг (визначатиме уряд, проте цьогоріч розміри не зміняться).

До варіативної зарплати входитимуть такі показники:

місячної премії (не більш ніж 30% окладу за фактично відпрацьований час за місяць);

квартальної премії (не більш ніж 90% розміру окладу держслужбовця за фактично відпрацьований час за квартал).

премії за підсумком щорічного оцінювання.

Документ буде передбачати надання інших гарантій та компенсацій:

грошової допомоги, що надається разом з виходом у щорічну відпустку (у розмірі окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг держслужбовця);

матеріальної допомоги на соціально-побутові питання.

Під час дії воєнного стану та протягом пів року після завершення з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць можуть також встановлюватися інші коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців.

Реформа оплати праці. Джерело: НАДС

Зміни в оплати праці. Джерело: НАДС

Інші нюанси в оплаті праці. Джерело: НАДС

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