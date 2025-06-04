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В Україні змінили систему оплати праці держслужбовців — деталі

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Дата публікації: 4 червня 2025 14:30
Зарплати на держслужбі — як зміниться підхід в оплаті праці
Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні зміниться механізм призначення окладів та премій для державних службовців. Це передбачає закон про оплату праці на основі класифікації посад.

Відповідні норми узаконив президент Володимир Зеленський, підписавши закон №4282-ІХ

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Як зазначалося у пояснювальній записці до законопроєкту, він є важливим кроком у створенні прозорої, передбачуваної та конкурентної системи оплати праці на державній службі на основі класифікації посад. Такий підхід дасть можливість:

  • визначити, які професійні напрями роботи є на держслужбі;
  • здійснювати порівняння оплати праці держслужбців з ринком (бухгалтерів з бухгалтерами, правозахисників з правозахисниками, кадровиків з кадровиками, а не держслужбовців загалом).

Очікується, що новий підхід в оплаті праці посилить позиції держави як конкурентної на ринку праці.

Як зміниться підхід в оплаті праці на держслужбі

Закон передбачатиме, що складовими зарплати держслужбовця буде фіксована та варіативна заробітна плата. 

До сталої зарплати входитимуть показники: 

  • посадового окладу (з 1 січня 2026 року мінімальний розмір окладу держслужбовців становитиме щонайменше 2,5 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • надбавки за вислугу років (2% окладу на посаді за кожен календарний рік стажу держслужби, проте не більше 30% окладу) — з 1 квітня 2025 року;
  • надбавки за ранг (визначатиме уряд, проте цьогоріч розміри не зміняться).

До варіативної зарплати входитимуть такі показники:

  • місячної премії (не більш ніж 30% окладу за фактично відпрацьований час за місяць);
  • квартальної премії (не більш ніж 90% розміру окладу держслужбовця за фактично відпрацьований час за квартал).
  • премії за підсумком щорічного оцінювання.

 Документ буде передбачати надання інших гарантій та компенсацій:

  • грошової допомоги, що надається разом з виходом у щорічну відпустку (у розмірі окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг держслужбовця);
  • матеріальної допомоги на соціально-побутові питання.

Під час дії воєнного стану та протягом пів року після завершення з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць можуть також встановлюватися інші коригуючі коефіцієнти для оплати праці держслужбовців.

зарплати 2025
Реформа оплати праці. Джерело: НАДС
зарплати 2025
Зміни в оплати праці. Джерело: НАДС
зарплати 2025
Інші нюанси в оплаті праці. Джерело: НАДС

Раніше ми писали, чи очікувати індексації заробітних плат для працівників у червні 2025 року. Осучаснених виплат доходів має відбуватися, коли індекс споживчих цін перевищує 103%. 

Також повідомляли, що в Україні мають намір змінити правила обміну контактною інформацією роботодавців та працівників. Нові вимоги будуть діяти під час періоду воєнного стану.  

зарплати робота гроші реформа держслужбовці
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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