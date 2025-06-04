Зарплаты на госслужбе — как изменится подход в оплате труда

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине изменится механизм назначения окладов и премий для государственных служащих. Это предусматривает закон об оплате труда на основе классификации должностей.

Соответствующие нормы узаконил президент Владимир Зеленский, подписав закон №4282-ІХ.

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Ожидания от реформы оплаты труда госслужащих

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, он является важным шагом в создании прозрачной, предсказуемой и конкурентной системы оплаты труда на государственной службе на основании классификации должностей. Такой подход даст возможность:

определить, какие профессиональные направления работы есть на госслужбе;

осуществлять сравнение оплаты труда госслужащих с рынком (бухгалтеров с бухгалтерами, правозащитников с правозащитниками, кадровиков с кадровиками, а не госслужащих в целом).

Ожидается, что новый подход в оплате труда усилит позиции государства как конкурентного на рынке труда.

Как изменится подход в оплате труда на госслужбе

Закон предусматривает, что составляющими зарплаты госслужащего будет фиксированная и вариативная заработная плата.

В постоянную зарплату будут входить показатели:

должностного оклада (с 1 января 2026 года минимальный размер оклада госслужащих составит не менее 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

надбавки за выслугу лет (2% оклада в должности за каждый календарный год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада) — с 1 апреля 2025 года;

надбавки за ранг (будет определять правительство, однако в этом году размеры не изменятся).

В вариативную зарплату будут входить следующие показатели:

месячной премии (не более 30% оклада за фактически отработанное время за месяц);

квартальной премии (не более 90% размера оклада госслужащего за фактически отработанное время за квартал);

премии по итогу ежегодного оценивания.

Документ будет предусматривать предоставление других гарантий и компенсаций:

денежной помощи, предоставляемой вместе с уходом в ежегодный отпуск (в размере оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг госслужащего);

материальной помощи на социально-бытовые вопросы.

Во время действия военного положения и в течение полугода после завершения с учетом особенностей административно-территориальных единиц могут также устанавливаться другие корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих.

Реформа оплаты труда. Источник: НАГС

Изменения в оплате труда. Источник: НАГС

Другие нюансы в оплате труда. Источник: НАГС

Ранее мы писали, ожидать ли индексации заработных плат для работников в июне 2025 года. Осовремененных выплат доходов должно происходить, когда индекс потребительских цен превышает 103%.

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