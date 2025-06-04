Зарплаты на госслужбе — как изменится подход в оплате труда

В Украине изменили систему оплаты труда госслужащих — детали
В Украине изменится механизм назначения окладов и премий для государственных служащих. Это предусматривает закон об оплате труда на основе классификации должностей.
Соответствующие нормы узаконил президент Владимир Зеленский, подписав закон №4282-ІХ.
Ожидания от реформы оплаты труда госслужащих
Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, он является важным шагом в создании прозрачной, предсказуемой и конкурентной системы оплаты труда на государственной службе на основании классификации должностей. Такой подход даст возможность:
- определить, какие профессиональные направления работы есть на госслужбе;
- осуществлять сравнение оплаты труда госслужащих с рынком (бухгалтеров с бухгалтерами, правозащитников с правозащитниками, кадровиков с кадровиками, а не госслужащих в целом).
Ожидается, что новый подход в оплате труда усилит позиции государства как конкурентного на рынке труда.
Как изменится подход в оплате труда на госслужбе
Закон предусматривает, что составляющими зарплаты госслужащего будет фиксированная и вариативная заработная плата.
В постоянную зарплату будут входить показатели:
- должностного оклада (с 1 января 2026 года минимальный размер оклада госслужащих составит не менее 2,5 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц);
- надбавки за выслугу лет (2% оклада в должности за каждый календарный год стажа госслужбы, однако не более 30% оклада) — с 1 апреля 2025 года;
- надбавки за ранг (будет определять правительство, однако в этом году размеры не изменятся).
В вариативную зарплату будут входить следующие показатели:
- месячной премии (не более 30% оклада за фактически отработанное время за месяц);
- квартальной премии (не более 90% размера оклада госслужащего за фактически отработанное время за квартал);
- премии по итогу ежегодного оценивания.
Документ будет предусматривать предоставление других гарантий и компенсаций:
- денежной помощи, предоставляемой вместе с уходом в ежегодный отпуск (в размере оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг госслужащего);
- материальной помощи на социально-бытовые вопросы.
Во время действия военного положения и в течение полугода после завершения с учетом особенностей административно-территориальных единиц могут также устанавливаться другие корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих.
Ранее мы писали, ожидать ли индексации заработных плат для работников в июне 2025 года. Осовремененных выплат доходов должно происходить, когда индекс потребительских цен превышает 103%.
Также сообщалось, что в Украине намерены изменить правила обмена контактной информацией работодателей и работников. Новые требования будут действовать во время периода военного положения.
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